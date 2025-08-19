El día en el que Lina Morgan y Bertín Osborne se dieron un beso: Ana Valdi, amiga de la actriz, lo cuenta en 'Tardear'

Han pasado diez años desde que España perdió a una de sus grandes artistas, Lina Morgan. En el programa de este martes, 19 de agosto, en Tardear han honrado su memoria de la mano de una de sus grandes amigas, Ana Valdi. Ella ha sacado a la luz alguno de los secretos más íntimos de la actriz, que se mantuvo muy reservada respecto a su vida privada.

El pasado mes de marzo, en el espacio de las tardes en Telecinco, Valdi desveló cuál fue el gran amor de la vedette: "Fue una monja, que abandonó los hábitos y se dedicó por entero a Lina". Esta vez, justo una década después de su fallecimiento, los espectadores han descubierto una nueva faceta, sus secretos más desconocidos y quién era detrás de las cámaras.

Frente a un decorado simulando una de las obras de teatro que protagonizaba Lina Morgan y con una fotografía suya, se ha sentado una de las personas que más la conocía. Ana Valdi ha asegurado que cuando piensa en ella, le vienen recuerdos buenos, "porque el tiempo tiene la facultad de solaparlo todo y dejar la parte bonita y sobre, todo, hoy".

"¿Se le ha hecho justicia a Lina en estos diez años?", ha cuestionado Frank Blanco. "A nivel público y medios, como vosotros, sí. Tiene un gran reconocimiento, pero yo quiero que se la siga recordando porque nos ha regalado muchas risas y es bueno", ha confesado Ana.

Además, con emoción, ha comentado que "seguro que desde donde esté, que estará en un sitio estupendo, estará feliz de ver que se le aplaude y se le recuerda". Y no suficiente con estas conmovedoras palabras, su amiga ha querido sacar a la luz una anécdota graciosa que vivió junto a la intérprete.

"Hacíamos una serie que se llamaba Se puede y ella hacía un papel de seductora. Invitó a Bertín Osborne, que llegó un poco despistado y nervioso, con lo simpático que es él, saludando a todo el mundo", avanzaba.

Entre risas, explicaba: "Era una escena amorosa, maravillosa. Ella estaba un poco nerviosa, porque se tenía que morrear con el Osborne". Y ha seguido con la historia: "Cuando llegó el momento y terminó, le pregunté qué tal había ido y ella me dijo 'no está mal'".

La versión del cantante era muy distinta, tal y como ha narrado la directora: "A los dos meses, le hicieron una entrevista a Bertín con respecto a Lina Morgan y dijo que era una actriz maravillosa, una 'fuera de serie', aunque comentó que no la conocía personalmente"."Ella dijo que no estaba mal y él no se acuerda", compartía entre risas con los presentadores de Tardear.