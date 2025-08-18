Telecinco prepara '¡Vaya fama!', el sustituto de 'Socialité' para las mañanas de sus fines de semana

Telecinco ya tiene sustituto para Socialité. La cadena ha optado por volver a apostar por la programación en directo para sus mañanas del fin de semana y festivos. Mediaset ha anunciado que estrenará próximamente ¡Vaya fama!

¡Vaya fama! buscará estar pendiente de la última hora de los famosos. Eso sí, lo hará con un tono ácido, irreverente y divertido. Una línea que recuerda al ya extinto Socialité, con el que logró hacerse un hueco entre el público durante ocho años.

Este formato estará producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). El nuevo espacio, que la cadena estrenará próximamente, analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Por el momento, se desconoce quién conducirá ¡Vaya fama! En la última etapa de Socialité, el espacio estuvo conducido por María Verdoy y Antonio Santana. Lo curioso es que sus últimas semanas, cuando el programa apostó por introducir un debate con colaboradores (Mónika Vergara y Aurelio Manzano), con el que logró mejorar ligeramente sus cifras.

Por otro lado, supone también darle un voto de confianza a Cuarzo. Se trata del primer formato diario que la productora realiza para Mediaset desde el cancelado Así es la vida, que estuvo en emisión hasta el verano de 2024.

Antonio Santana y María Verdoy en 'Socialité'. Mediaset

Cuarzo así logra mayor presencia en la parrilla de Telecinco. Si bien, está detrás de dos de los formatos más exitosos del prime time de la cadena, Supervivientes y La isla de las tentaciones. Se espera que esta nueva apuesta sea uno de los proyectos que Telecinco prepara de cara a la nueva temporada televisiva 2025-2026.

De esta manera, Telecinco buscará librar la batalla por las mañanas en fines de semana y festivos. Desde el final de Socialité, TVE ha buscado consolidar D Corazón como una alternativa al dominio férreo de las reposiciones de La ruleta de la suerte.

María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité'. Mediaset

Tras el final del formato producido por Fénix Media, D Corazón ha firmado datos un tanto desiguales entre sus sábados y sus domingos. Mientras que el sábado sigue firmando cifras en torno al 7% y 8%, los domingos mejora considerablemente, al lograr rozar o llegar al 10% de cuota.

La intención de Mediaset con este movimiento es mostrar también su apoyo a los programas dedicados a la prensa del corazón. Con el final de Socialité y el fiasco de La familia de la tele en La 1, surgieron voces que ponían en duda la continuidad de los formatos puramente rosas en la parrilla.