TVE tira la toalla con 'La Pirámide': dobla la emisión de 'Malas lenguas' y suprime el concurso con Itziar Miranda

Parece que TVE ha dicho basta con La Pirámide. El concurso conducido por TVE no sólo no está dando los resultados esperados, sino que está firmando cifras tan bajas que la Corporación ha decidido retirar el formato de las tardes de La 1.

El paso de Malas lenguas a la sobremesa de La 1 se vio, inicialmente, como una manera de impulsar su presencia en La 2 hasta llegada de La familia de la tele. Sin embargo, el sonoro fiasco del magacín conducido por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand provocó que el programa de Cintora volviese a la primera cadena.

Movimiento que se ha visto como un parche que no le está dando malos datos a TVE. De hecho, parece que la pública ha depositado toda su confianza en el formato. A raíz de los paupérrimos números de La Pirámide, con cifras en torno al 5% de share, el Ente ha optado por doblar la emisión del programa de Cintora.

En esta última semana, aprovechando que se han tratado de días atípicos por el puente de la Asunción, TVE ha emitido ambos bloques de Malas lenguas en La 1, el segundo de ellos en simulcast con La 2.

La Corporación ha optado por mantener esta estrategia con el regreso de Cintora de sus vacaciones. Tal y como la propia cadena pública ha anunciado, Malas lenguas tendrá doble emisión este lunes 18 de agosto y también el martes 19, mientras que La Pirámide queda completamente suprimida.

Imagen del programa 'Malas lenguas'. RTVE

La emisión en dos bloques estará condicionada por Aquí la tierra. La segunda tendrá un simulcast limitado, dado que el programa de Cintora se verá íntegramente en La 2, pero sólo podrá verse hasta las 20:30 horas en La 1, momento en el que comenzará la emisión de Aquí la Tierra.

Tras el puente de la Asunción, se retomarán también las emisiones habituales de Valle Salvaje y La Promesa, las ficciones diarias que le dan a las tardes de La 1 sus mejores resultados.

Imagen del concurso 'La Pirámide'. RTVE

Sin querer, Malas lenguas se ha convertido en el parche perfecto para la Corporación ante los fiascos recientes de TVE en las tardes de La 1. Lo cierto es que el programa está firmando cifras en torno al 8% y al 9% de cuota, datos superiores al 5% de La Pirámide, cuya media es la mitad de la que está teniendo La 1, del 10,2% de share.

Esta doble emisión se prevé que sea un movimiento temporal. Por un lado, está la Vuelta Ciclista a España, que provocará un cambio en la parrilla de las tardes de La 1 desde el 23 de agosto y que finalizará el 14 de septiembre.

Por el otro lado, se espera para la próxima temporada la llegada de Marta Flich a las tardes de La 1. La periodista conducirá Directo al grano, un nuevo formato de actualidad con el que rivalizará con Todo es mentira, el espacio que copresentaba en Cuatro con Risto Mejide.