El público de ‘¿Algo que declarar?’ abuchea a un soltero por el secreto que guardaba en su maleta: “No ha podido ser”

¿Algo que declarar? estaba llamado a ser una de las grandes ofertas de RTVE para los meses de verano. Sin embargo, el dating show que conduce Pablo Chiapella no está dejando grandes datos en La 1, y, de hecho, la entrega de anoche no arrancó su emisión hasta el filo de las once y media de la noche, tras Viaje al centro de la tele.

Uno de los protagonistas de este miércoles fue Mángel, quien, en su presentación, se vendió como alguien cuya inteligencia es su mayor virtud. “Honestamente de todos mis amigos me considero el más inteligente”, afirmaba el soltero, que probó suerte para encontrar pareja junto a Pablo Chiapella.

De las chicas que conoció en el programa, Valme fue la que llamó su atención. Una joven que se considera “una mujer independiente que pisa fuerte por donde pasa”. “Conservo mi parte de niña, pero si me enfado, disparo directamente en la herida”, advertía nada más llegar al programa.

En cada entrega, los participantes llevan tres maletas con diferentes misterios. En el tramo final, cuando ya no quedaba nadie más, Valme mostró que quiere ser madre joven: “Tengo 25 años, pero me gustaría ser madre a los 30, más o menos”. Algo que Mángel aceptó, aunque le parezca “impactante a corto plazo”, pero es algo que ve “con perspectiva”.

Cuando le tocó el turno a Mángel, se pudo leer: “Busco una relación abierta”. Y a Valme esto le hizo quedarse a cuadros. Incluso dijo una frase difícil de distinguir, que bien podría ser “qué insultante”. Su rostro decía todo: se negaba por completo. Y el público se posicionó de su lado, y comenzó a abuchear a Mángel.

“¡Ni de broma!”, sentenciaría Valme. Mángel, por su parte, se definió como “una persona monógama” que nunca ha abierto su relación, pero a la que le gustaría “ser capaz de abrirla en un futuro”. Pero Valme lo tenía claro: ni en el futuro, ni en el presente, y no aceptó la maleta de su compañero, dando por finalizada la cita. “No ha podido ser, pero no os rindáis”, animó finalmente Pablo Chiapella a los dos solteros.

Curiosamente, en esa misma entrega, volvería a hablarse de relaciones abiertas. Y es que Sai, un chico que fue a buscar el amor, detalló cómo en el pasado rompió con su pareja porque “teníamos una relación abierta y yo no lo sabía”.

En esta ocasión, ¿Algo que declarar? congregó una audiencia discreta. No pudo competir contra el resto de cadenas, y fue Antena 3 con la película El test la que más espectadores atrajo.