Leonardo DiCaprio, protagonista de un chiste en 'Vamos a ver': "No cumplo sus estándares, ya tengo 31 años"

El humor ha llegado de la mano de Leonardo DiCaprio al plató de Vamos a ver. El actor ha sido noticia en el programa de este jueves, 14 de agosto, tras protagonizar un incidente en Ibiza. Sin embargo, los colaboradores han ido más allá y, sin poder contenerse, han comentado sus recientes romances, lo que dio lugar a uno de los momentos más divertidos de la mañana.

"Un personaje muy conocido ha sido visto en compañía de la Guardia Civil cuando salía de fiesta en Ibiza", ha avanzado Alfonso Egea. En la redacción de Telecinco, se encontraba la periodista Mar Guerrero, que ha sido la encargada de transmitir la última hora sobre lo sucedido con el intérprete.

"El artista Arón Piper ha organizado una fiesta en una villa privada y ha generado mucha expectación en la isla. Muchos visitantes han querido acercarse allí a ver qué se encontraban y empezaron a aparcar en mitad de la carretera, provocando que se obstruyese la vía", ha explicado.

Además, ha contado que la Guardia Civil acudió al lugar de la celebración para comprobar si estaba sobrepasado de gente. "En uno de estos vehículos se encontraron al actor Leonardo DiCaprio, que colaboró en todo momento con los agentes, les entregó la documentación y, cuando le dieron el visto bueno, se fue tranquilamente a la fiesta", añadía la periodista.

"Lo que no sabemos es cómo volvió", bromeó junto al presentador del programa. Siguiendo la misma línea, Egea ha apuntado que "lo llamativo hubiera sido lo otro, que se hubiera resistido a la autoridad". A partir de este comentario, se ha generado uno de los momentos más graciosos de la mañana, dejando a un lado por un momento los asuntos más graves que vive el país durante estos días.

Mar Guerrero en 'Vamos a ver'. Telecinco

"No, no, no. Eso no lo hizo Leonardo DiCaprio", defendía Mar con una sonrisa. "Tu Leonardo DiCaprio no puede hacer eso, efectivamente", apuntaba con gracia el de Mediaset. A su vez, los otros colaboradores del formato han empezado a lanzarle alguna "pullita" entre risas: "No parece muy imparcial".

Alfonso ha seguido con sus comentarios con respecto al tema: "Parece que no hemos elegido a la mejor periodista para hacer esta crónica, porque imparcial no te veo". Ha sido después de esta "crítica", cuando Mar se ha apresurado a decir que "no cumplo los estándares de Leonardo DiCaprio".

Y es que las bromas sobre la edad de las parejas del actor sigue muy presente: "Yo tengo 31 años, así que ya he pasado de largo. A partir de los 25 ya no hay nada que hacer".