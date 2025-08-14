Jesús Calleja, roto por los incendios de León, su tierra natal: “Terrorismo medioambiental”

Jesús Calleja, el presentador de espacios de Mediaset como Volando voy, ha alzado la voz en redes sociales frente a los devastadores incendios forestales que asolan España este mes de agosto. El fuego está golpeando con especial dureza a León, su tierra natal, y se han calcinado decenas de millas de hectáreas y se han evacuado cientos de personas.

Desde un motel en Canadá, donde alterna trabajo y vacaciones, Calleja grabó un vídeo cargado de emoción. “Es un día muy triste, estoy lejos viendo cómo se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra”, relató con los ojos vidriosos el hermano de Kike Calleja.

En su mensaje recordó que conoce cada enclave afectado. “Me conozco cada senda, cada rincón. No sabéis el tiempo que he echado allí. Incluso rodé algún programa, como en Las Médulas. Todo eso que habéis visto en la tele ya no está”, lamentó.

En el caso de Las Médulas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, han sufrido daños en su entorno natural. Las llamas han afectado a castaños centenarios, vegetación autóctona e infraestructuras turísticas. El impacto alcanza también a viviendas, cultivos y explotaciones ganaderas.

Calleja denunció que muchos de estos fuegos son intencionados. “Hay destrucción, desolación, amargura. Es mi tierra y lo vivo así. Es horrible. Esto es terrorismo medioambiental. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cuál es la razón que lleva a alguien a hacer esto?”, se preguntaba con indignación.

Hola amigos, estoy en Canadá y las noticias sobre los incendios en mi tierra están siendo muy tristes... Hay mucha destrucción. Conozco cada rincón de los pueblos afectados y me produce una tristeza profunda. Muchos son intencionados, algo que jamás entenderé, y me temo que la… pic.twitter.com/dhOfRtQoO8 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 12, 2025

El aventurero reclamó endurecer las leyes para castigar a los responsables. Señaló que la normativa actual es “demasiado laxa” y pidió que se les trate como “terroristas medioambientales”, subrayando la gravedad de su impacto sobre la vida y el patrimonio natural.

Calleja concluyó agradeciendo a quienes trabajan incansablemente para apagar las llamas. “Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte. La ley debe cambiar y ser contundente”, finalizó el aventurero. Sus palabras han encontrado apoyo masivo en redes sociales y una amplia difusión mediática.

Esta catástrofe evidencia la urgencia de reforzar la prevención, la coordinación en emergencias y las sanciones. Para Calleja, quien siempre se ha mostrado orgulloso de su tierra y de sus raíces, así como miles de leoneses, la pérdida no es solo ambiental, sino también emocional: arde una parte de su propia historia.