TVE emitirá un clásico 'Madrid-Barça' de baloncesto de la Liga Endesa tras el histórico acuerdo de la ACB con DAZN

Poco a poco se van conociendo más detalles del acuerdo entre la ACB y DAZN del pasado 24 de julio. Tras abandonar a Movistar Plus+, con la que la liga de baloncesto rompía un acuerdo de hace 10 años, ahora se sabe que parte del acuerdo tiene involucrada a TVE.

El acuerdo entre la ACB y la plataforma estaba relacionado con ceder dos partidos para emitir en abierto, lo que ha dejado la posibilidad de que TVE pueda retransmitir uno de esos encuentros. De hecho, la cadena pública podrá emitir un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el cual podrá verse en exclusiva en la Corporación.

Según señala Encestando, el motivo principal por el que la ACB ha roto el contrato con Movistar Plus+ ha sido porque DAZN había aceptado la emisión de dos partidos en abierto, frente a la negativa de la compañía de telecomunicaciones.

Por otro lado, la cantidad que va a abonar el nuevo operador junto a lo que pagarán tanto TVE como las televisiones públicas autonómicas que emitan el otro partido, han hecho que se alcance una cantidad similar al que había en el contrato de Movistar Plus+.

Esto hará que se reduzcan los costes de producción y que la cantidad neta para el reparto de clubes se mantenga por encima de los 10 millones de euros. Por otro lado, la emisión en abierto le permite a la Liga Endesa contar con una mayor presencia mediática, la cual comenzó a menguar desde la temporada 2016-2017, cuando Movistar Plus+ optó por no permitir la emisión en abierto de ninguno de los encuentros (previamente, sí que había cedido algunas emisiones a TVE).

Kalinic anotando una canasta pese a la defensa madridista. ACB PHOTO

Una mayor visibilidad de los patrocinadores habría impulsado también que se llegase a este acuerdo. Por otro lado, está el partido que buscarán negociar para su emisión en cadenas autonómicas. Entre las primeras interesadas están TV3 y À Punt, las cuales ya se han comprometido a emitir partidos de la liga. ETB y TVC están en negociaciones para su emisión.

TVE está apostando fuertemente por los eventos deportivos, los cuales se han convertido en los principales imanes para la taquilla española. De hecho, el ente público está muy interesado en baloncesto, al emitir el Eurobasket masculino y contar con los derechos de la emisión de los partidos de las selecciones masculinas y femeninas hasta 2029.

La intención de la Corporación, según apunta este medio, es la de emitir los partidos durante el domingo al mediodía. Queda la incógnita de si será en La 2 o Teledeportes, aunque también se cuenta con la opción de que pase a La 1.