Gonzalo Miró, sobre los incendios en España: "Asombroso que haya quien niegue el cambio climático"

España está en llamas. El país ibérico ha visto cómo 14 incendios ha dejado en cenizas a buena parte del territorio, dejando al menos dos fallecidos y con varios de ellos todavía activos en seis comunidades distintas.

Convertido en la principal noticia que preocupa a la sociedad española, el tema se ha estado debatiendo ampliamente en Espejo Público, donde Gonzalo Miró ha afeado las opiniones de las personas que niegan el cambio climático.

“Primero quiero comentar lo asombroso que sigue siendo aquella gente que niega el cambio climático. No sólo se está quemando España, sino también parte del sur de Europa y está pasando en todo el mundo. Basta con ver los incendios de California del año pasado, que fueron dantescos”, ha expresado en plató.

“Que haya todavía gente que niegue que esto tenga que ver con el cambio climático, es para echarse a temblar”, ha añadido, para luego analizar la dimensión política. “Con respecto a los políticos, tienen que estar cuando las competencias son suyas. Yo no sé si tiene que ser Mañueco el que tenga que decir lo que deben hacer los bomberos, probablemente no”, ha manifestado.

“Pero cómo no van a estar. Al final, ha ido. Sí, ha acudido tarde, pero se ha dado cuenta de que tenía que estar ahí. Los políticos tienen que estar porque son los máximos responsables. En este caso, los presidentes autonómicos son los máximos responsables de lo que pase en su territorio”, ha agregado.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Luego ya podemos hablar de los presupuestos, de las prevenciones, de las partidas que se dedican a una cosa o a otra. Si yo estuviera en su lugar, yo estaría. Si fuese presidente de una Comunidad, iría, no me quedaría en la playa”, ha argumentado.

El ex de Eugenia Martínez de Irujo afeaba así que hubiese presidentes autonómicos que no paralizasen sus vacaciones para estar pendientes del incendio. A pesar de ser incendios que han afectado a seis comunidades autónomas, el ex de Malú no ha considerado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, deba interrumpir sus días de asueto para hacer un seguimiento de los 14 incendios presentes en todo el país.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia

Miquel Valls resaltaba las declaraciones de Mañueco respecto a los comentarios jocosos de Óscar Puente en redes sociales criticando las gestiones de las comunidades autonómicas gobernadas por el PP en el mismo magacín.

“No me voy a rebajar a contestar esa política frívola que hace electoralismo con el sufrimiento y el dolor de la gente. No lo voy a hacer. Creo que ha quedado retratado completamente”, apostillaba.