Galiacho carga contra Vox por las críticas a la nueva 'Torrente': "Si no parodiamos a los políticos, apaga y vámonos"

La nueva película de Santiago Segura ya está levantando ampollas y todavía se encuentra en el proceso de grabación. Y es que han salido a la luz unas imágenes sobre una escena que, previsiblemente, forma parte de Torrente 6.

Sus proyectos se caracterizan por recrear momentos icónicos de la actualidad dentro de la política española, llegando incluso a parodiar a los partidos y sus dirigentes. Eso ha sido lo que ha sucedido este miércoles, cuando el cómico aparecía con la vestimenta que caracteriza a su personaje, bajo el lema de "Viva España" y representando a la organización que tiene como nombre NOX.

"Se ha liado", ha apuntado Verónica Dulanto. Las redes sociales han reaccionado inmediatamente ante este suceso, al igual que los magacines de televisión. En Tardear no han dudado y todos los colaboradores se han mostrado del lado de Santiago Segura después de recibir una oleada de comentarios en contra de su película.

En el programa también se han hecho eco de la respuesta del actor ante el revuelo: "¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?". Un mensaje con el que los colaboradores de Telecinco han estado totalmente de acuerdo.

"Está haciendo el diagnóstico más ajustado de lo que es la realidad española desde hace muchísimo tiempo. Y sí, me refiero a Torrente. Que alguien mire lo que pasa en la actualidad política, porque tenemos Torrentes...", ha expresado Carlos Cuesta.

'Tardear' habla sobre la polémica por 'Torrente 6'. Telecinco

Además, el colaborador no se ha mordido la lengua con respecto a Vox: "No seré yo la persona más agresiva contra Vox, pero a mí es el primero al que han lanzado sus cuentas falsas cuando entras en algún punto de discrepancia con ellos". Y ha añadido: "Santiago Segura, dentro de su libertad, hace la película que le da la gana".

"Resulta que todos nos reímos del resto, pero no te puedes reír de ellos. ¿Qué pasa?, ¿son seres de luz o superiores?", ha criticado. Verónica Dulanto ha asegurado que "les vale todo" para salir como fieras y polemizar.

"Con toda la trama que tenemos de Ábalos les da para muchísimas películas", comentaba también la presentadora. Gabilocho también se ha mostrado a favor del argumento de la ficción: "Si no parodiamos a los políticos, apaga y vámonos".

"Santiago Segura es un grandísimo actor y lo que me sorprende es hasta que conteste", ha concluido Dulanto.