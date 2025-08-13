El equipo de ‘Informativos Telecinco’ huye en plena cobertura de una zona de los incendios: “¡Vámonos!”

Es la noticia de la semana: España está en llamas. 14 han sido los incendios que han asolado todo el país. La jornada de este pasado martes 12 de agosto se saldó con la tragedia de dos fallecidos, uno en León y otro en Tres Cantos (Madrid), además de varios heridos y desplazados, así como la interrupción durante horas de la línea férrea entre Madrid y Galicia.

Los incendios están afectando especialmente en Castilla y León, especialmente en la provincia de León, donde un equipo de Informativos Telecinco estaba realizando un reportaje para informar sobre el fuego. Lo que iba a ser una cobertura propia sobre el incidente terminó en una huida por las llamas.

Noemí Bautista, reportera del informativo, tuvo que interrumpir de manera abrupta la grabación, dado que los fuertes vientos cambiaron de dirección, provocando que las llamas se extendiesen rápidamente y amenazasen con rodear al equipo.

A pesar de que tanto la reportera como los camarógrafos estaban a una distancia prudencial, la rápida propagación provocó que tuvieran que huir de la zona para evitar una desgracia.

Una situación que el propio equipo informativo de Telecinco ha querido mostrar en el telediario de las 21:00 horas, mostrando cómo Bautista tuvo que cortar la grabación. Detrás de las cámaras podían escucharse como un miembro del equipo gritaba “¡Vámonos, vámonos!”

“Estábamos grabando y en segundos el fuego que estaba lejos cambió de dirección”, relataba posteriormente Bautista. Por supuesto, la seguridad fue lo primero y viendo que los fuertes vientos provocaron que las llamas se extendieran con facilidad. De ahí, que el equipo se marchase.

En Informativos Telecinco aclararon que tanto Bautista como el resto del equipo que acudió a la zona está en buen estado y que estará pendiente de la evolución de los incendios en León, la región más afectada.

Muestra de ello ha sido que la propia reportera ha podido informar sobre la evolución de los incendios, ya en un lugar más seguro. Bautista señaló cómo estaba la situación en una de las localidades de la zona, La Bañeza, donde buena parte de los vecinos han sido desalojados y el Ayuntamiento ha decidido suspender las fiestas previstas para estas fechas.

En Castilla y León, 8.200 personas han sido desalojadas de sus domicilios en León y Zamora, tal y como ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante la rueda de prensa el líder castellano-leonés ha adelantado ayudas directas para agricultores y ganaderos con el objetivo de paliar los efectos de las miles de hectáreas quemadas y también ha anunciado que el próximo jueves 21 de agosto tendrá lugar una reunión entre el Gobierno autonómico y los municipios afectados.