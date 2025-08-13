Alejandra Rubio cuestiona la supuesta infidelidad de Sofía Suescun: "¿Os acordáis de la estrategia de Omar Montes?"

La relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez se encuentra entre las cuerdas después de que se hiciera pública una supuesta infidelidad por parte de ella con un influencer. Después de que saliese a la luz esta información durante el programa del martes, 12 de agosto, en Tardear, el espacio de las mañanas de Telecinco ha vuelto a rescatarla.

Hace tan solo tres días, la exconcursante de Gran Hermano compartió una imagen junto a su pareja, en la que le mostraba todo su apoyo con respecto a la guerra familiar que atraviesan con Maite Galdeano y Cristian Suescun. "Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente", escribió en sus redes sociales.

Un mensaje que ahora queda en entredicho después de los rumores que aseguran un vínculo entre ella y el culturista Juan Faro. Si bien muchos colaboradores se han quedado en la superficialidad del tema, Alejandra Rubio ha ido más allá, planteando la posibilidad de que se trate de un montaje: "No creo que vayan por ahí los tiros, ¿os acordáis cuando Omar Montes hacía este tipo de estrategia de marketing?".

"Juan se dedica a las empresas relacionadas con el deporte y la nutrición. Sofía y Kiko son muy deportistas y lo vemos en sus redes sociales y me huelo que va a ser por ese camino", ha apuntado. "Estarán montando algo juntos y va por el tema de los negocios, no por el amor", ha sugerido la colaboradora.

Su compañero, Omar Suárez, no se ha mostrado a favor de la teoría: "Una cosa es que estén en un proyecto conjunto Juan y Sofía, y otra que hayan hecho un montaje de todo esto". A lo que Alejandra ha respondido que se trata de "darle vidilla".

Omar Suárez en 'Vamos a ver'. Telecinco

Además, en Vamos a ver también se ha comentado una curiosidad: Sofía y el influencer no se siguen en Instagram, pero Kiko y él sí. "Igual el negocio es entre ellos", ha cuestionado Giovanna González. "Ellos de redes sociales saben más que todo el mundo. No podemos tener en cuenta quién se sigue y quién no, porque si todo es falso, no podemos", ha añadido también Antonio Rossi.

La única persona que ha conseguido hablar con Kiko después de que se filtrase la noticia ha sido Omar Suárez, que ha desvelado que fue él mismo quien le contó sobre la supuesta infidelidad. "Se quedó en shock y me dijo que seguro que era un montaje del propio Cristian Suescun", ha contado.

Después de la conversación con la pareja de Sofía, el colaborador ha expresado que "me da la sensación de que esta historia ha podido existir y que Kiko era conocedor y a lo mejor lo han arreglado. El shock de Kiko es porque no esperaba que saliese públicamente".