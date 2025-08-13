Adiós a ‘La Pirámide’: RTVE borra por completo de su parrilla el concurso diario durante toda la semana

La 1 sigue sin encontrar grandes fórmulas para reflotar sus tardes. Este lunes, sorprendía al comprobarse cómo había levantado de su programación el concurso diario La Pirámide; en su lugar, el lunes, miércoles y jueves multiplicaría la emisión de Malas lenguas. Y el martes apostó por un partido de pretemporada del Real Madrid.

Faltaba por ver qué sucedía en la tarde del viernes, y ya es oficial que tampoco se emitirá el concurso que presenta Itziar Miranda. Al ser 15 de agosto, festivo nacional, RTVE hará una triple apuesta por el cine. En primer lugar emitirá el largometraje Quédate a mi lado, seguido de City of angels y finalizará la tarde con El padre de la criatura.

Es evidente que el concurso de Itziar Miranda no ha conseguido atrapar al público, como no lo hizo anteriormente en esa misma franja el magacín La familia de la tele. Su emisión habitual es de 19:15 a 20:10 horas, y solo ha cosechado de media un 5,6% de cuota con 376.000 espectadores a lo largo de las 15 entregas emitidas.

Sin embargo, tal como adelanta Vertele, los planes más inmediatos de RTVE pasan por seguir apostando, de momento, por La pirámide. Aunque el pasado 6 de agosto se habrían parado las grabaciones del concurso, ya habría en nevera suficientes entregas como para emitirlas hasta el final de la Vuelta Ciclista a España, que acabaría a mediados de septiembre.

En cualquier caso, el problema de las tardes de La 1 es evidente, y ni siquiera la emisión de fútbol consigue alegrías muy destacables. El partido de este martes que enfrentó al Real Madrid y al WSG Tirol no llegó al millón de espectadores siquiera. En concreto, 951.000 espectadores con un 12,7%.

Itziar Miranda en 'La Pirámide'. RTVE

Vertele también apunta a que la reestructuración que RTVE va a llevar a cabo en La 1 pasa por la emisión de un nuevo programa diario de actualidad presentado por Marta Flich, que llevará de título Directo al grano.

Otras ofertas de la jornada, como Sueños de libertad, Pasapalabra o La ruleta de la suerte (que marcó nuevo minuto de oro) superaron con creces los datos del encuentro amistoso. Una muestra más de cómo La 1 tiene una falta de conexión con el público de la tarde con la excepción de La Promesa y Valle Salvaje.

Sin embargo, esto todavía no es definitivo, y existe también la posibilidad de que se emita en La 2, y Malas lenguas, con la vuelta de Jesús Cintora tras las vacaciones, sea el plato fuerte de La 1 junto a sus series diarias y Aquí la tierra.