Pedro Ruiz, tajante sobre la ola de calor en España: "Pocas veces he vivido condiciones tan constantemente extremas"

Malas noticias para los termómetros del país. La AEMET ha ampliado la previsión de la actual ola de calor, que afecta a España desde hace días, hasta el próximo lunes 18 de agosto.

En una nueva actualización, la agencia meteorológica explica que esta ola de calor extremo se extiende por toda la península ibérica, exceptuando la zona del Cantábrico.

Sobre este asunto, no ha dudado en hacerse eco el incombustible Pedro Ruiz: "Esta sí que es una preocupante ola de calor. Pocas veces me ha parecido vivir condiciones tan constantemente extremas. Os deseo la menor cantidad de inconvenientes".

De esta manera, el conocido presentador de televisión hablaba, tajante, sobre la "preocupante" ola de calor que se vive, en las últimas semanas, en nuestro país.

Muchos de sus seguidores no tardaban en interactuar con el tuit publicado por el escritor en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter.

"En Madrid llevamos 3 años que cada vez son más días de calor extremo (más de 35 grados) y es innegable que cada año tiende a más temperatura... no entiendo cómo sigue habiendo gente que sigue pensando que es otro verano igual", señalaba uno de sus más de 59.000 seguidores.

Las temperaturas extremas, que en algunas zonas han superado los 44 °C, están afectando no solo a la salud de la población, sino que también están provocando un aumento significativo de los incendios forestales.

Una vez más, Ruiz se muestra más pegado a la actualidad que nunca. En los últimos años, el comunicador de 77 años se ha convertido en una de las voces más autorizadas de nuestro país para opinar sobre cualquier tema de interés para la población.

Otro de los puntos fuertes del artista es el deporte. Así, se manifestaba sobre la salida de Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: "Ignoro las corrientes ocultas de la Federación pero le deseo suerte a Sonia Bermúdez en la selección femenina. También felicito a Montse Tomé por el trabajo hecho".

Pedro Ruiz ha desarrollado una extensa y polifacética trayectoria en la televisión, destacándose por su versatilidad como presentador, humorista, actor y entrevistador.

Su estilo, caracterizado por un humor incisivo e intelectual, lo consolidó como una figura clave en la televisión de los años 80 y 90 con programas de gran éxito como El perro verde y La noche abierta.

A lo largo de los años, ha sabido combinar su faceta de showman con la de entrevistador perspicaz, capaz de mantener conversaciones profundas y desenfadadas con personalidades de diversos ámbitos.

Aunque su presencia en pantalla ha disminuido en la actualidad, su influencia perdura en el panorama televisivo, siendo recordado como uno de los pioneros del entretenimiento y el humor inteligente en España.

Además de su faceta como presentador y humorista, Ruiz ha incursionado en el cine, siendo nominado al Premio Goya como actor por su trabajo en la película Moros y Cristianos de Luis García Berlanga.

Es también un prolífico escritor, con dieciséis libros publicados de diversas temáticas. Su labor solidaria le ha llevado a participar en misiones humanitarias en Somalia y Sarajevo, y es miembro de honor de UNICEF.