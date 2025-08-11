TVE levanta ‘La Pirámide’ este lunes y apuesta por la doble emisión de ‘Malas lenguas’ tras su éxito de audiencia

RTVE ha sorprendido esta semana con una modificación de última hora en su programación para la tarde de este lunes, 11 de agosto. La pirámide, presentado por la actriz Itziar Miranda, no tendrá lugar para emitirse, y su sitio lo ocupará Malas lenguas con motivo de un horario especial para informar sobre los incendios en España y el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla.

Este formato, que no ha conseguido despegar en términos de audiencia desde su estreno, con cuotas que se han mantenido entre el 5% y el 6%, quedará fuera de emisión durante al menos dos jornadas consecutivas: lunes 11 y martes 12 de agosto.

La cadena pública ha decidido ocupar ese espacio con el programa que, en estas semanas, cuenta con la presentación de Aida Bao. Este lunes se retransmitirá por doble partida y de forma simultánea en La 1 y La 2, una estrategia poco frecuente en la programación diaria de Televisión Española para el segundo bloque de actualidad.

El martes 12 de agosto, la alteración será incluso más notable, ya que no solo La Pirámide dejará de emitirse, sino también el magacín Aquí la Tierra. En este caso, el motivo es que La 1 retransmitirá en directo un encuentro del Real Madrid contra el WSG Tirol a partir de las 19:00 horas.

Para dar cabida a esta cita deportiva, será necesario modificar la programación, reduciendo el tiempo de emisión de la entrega de Malas Lenguas en la sobremesa y adelantando la hora de inicio de Valle Salvaje y La Promesa.

✨📈 Tras su mejor semana de emisiones regulares desde junio (8,6% de cuota), 'Malas lenguas' (@MalasLenguasLa2) ofrece hoy una emisión especial:



🔹 A las 15:55 h en @La1_tve



🔹Y tras @lapromesa_tve, en La 1 y en @la2_tve pic.twitter.com/PprqEPFlx4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 11, 2025

La Pirámide contará con tan solo dos emisiones, el miércoles 13 y el jueves 14 de agosto, ya que el viernes 15, TVE no seguirá su programación habitual. Con estas modificaciones, RTVE reacciona ante los bajos datos obtenidos por el concurso diario y lucha por volver a levantar sus audiencias.