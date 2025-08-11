Santiago Segura no se muerde la lengua y revela la multa de ‘MasterChef Celebrity’ por filtrar al ganador

Santiago Segura está haciendo un gran verano en taquilla con Padre no hay más que uno 5. La película familiar que dirige y protagoniza es el mejor estreno de cine español de este 2025, y, en unas declaraciones recientes sobre su trayectoria en cine, ha desvelado un dato interesante. La multa a la que se enfrentó, como concursante de MasterChef Celebrity, en caso de que se fuese de la lengua y revelase el nombre del vencedor.

Ante los micrófonos de Europa Press ha reflexionado sobre cómo sus películas están llenas de cameos, y que con ellos intenta que se “sorprenda” el público, por lo que él no anuncia las apariciones especiales. Pero esos golpes de efecto a veces se pierden, y ha llegado a pensar en firmar contratos de confidencialidad.

“Últimamente, me he dado cuenta de que todo se sabe. En las últimas de Torrente iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad, pero, por otro lado, revienta la sorpresa”, aseguraba el también jurado de El Desafío. Por ello ha considerado pedir a los actores que rubriquen el citado contrato de confidencialidad, aunque es algo que le da “un poco de vergüenza” solicitar.

“A mí en MasterChef me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Para la próxima, papel de confidencialidad”, ha revelado ante las cámaras, en referencia a sus películas. De esta manera, Santiago Segura confirma que la multa a la que se enfrentan los concursantes es de 100.000 euros.

La cifra de esta multa ya se conocía. En 2019, Josetxo ganó MasterChef Junior, y su padre, José Luis Pérez, desveló que la productora había dicho a los pequeños: “Si en el patio comentáis quién es el ganador o ganadora, vuestros padres pierden la casa”. Y tras explicar esta “amenaza” detalló que “la multa son 100.000 euros por desvelarlo”, tal como ahora confirma Santiago Segura.

Santiago Segura durante su participación en 'MasterChef Celebrity'.

Hay que destacar que, en el caso de que se sepa el nombre de los expulsados o del ganador, la emoción y el interés de los espectadores podrían decaer. De ahí que RTVE junto a Shine Iberia intenten blindar todo lo que sucede en las cocinas, aunque, a pesar de ello, las filtraciones han sido una constante.

No solo eso. Hay espectadores que, incluso, desgranan cada vídeo promocional y así averiguan quiénes pueden ser los siguientes eliminados, los repescados o hasta el ganador. Y esto último se comprobó, por ejemplo, en la edición de 2017, cuando ganó Jorge Brazález. A aquella final llegaron Miri, Edurne, Nathan, Jorge y Elena, y en el vídeo promocional se veía a todos los compañeros tirándose encima del ganador para celebrarlo.

De forma automática se descartó que los concursantes se fuesen a tirar encima de alguna de las mujeres (sobre todo, de Edurne, que tenía 65 años). Y tampoco encajaba esta celebración con los modales de Nathan; así pues, solo podía resultar ganador Jorge, tal como finalmente ocurrió.