Con una remontada al límite, Lola conquista la prueba final de ‘La ruleta de la suerte’ y se marcha con 5.900 euros

La suerte ha jugado este lunes a favor de los concursantes de Antena 3. Marina, Lola y Álvaro se han enfrentado para conseguir el mayor premio posible, pero solo uno de ellos ha logrado llegar hasta la prueba final. En un juego muy reñido en el que parecía que Álvaro iba a ser el gran triunfador del día, Lola ha remado hasta el final, convirtiéndose en la número uno.

Un vuelco de los marcadores al final del episodio, le ha dado la victoria a Lola, a la que la fortuna le sonrió desde el principio, anotando en su marcador los primeros 100 euros del juego gracias a una canción de Luis Fonsi.

Marina terminó su paso por La ruleta de la suerte con 731 euros, Álvaro con 900, y, por último, Lola acumuló una buena cantidad a lo largo de los paneles, 2.400 euros. En su presentación, la joven confesó que su verdadero nombre era Conchi, y es que Lola es su nombre artístico, porque es DJ y productora musical.

Además, también ha contado que estudió psicología deportiva en Alemania, pese a que no ha ejercido su profesión, y se ha definido como una "trotamundos" porque ha vivido en diferentes países. La concursante ha decidido regresar a España para disfrutar del verano.

Álvaro le tomó la delantera en el segundo panel, intentando descubrir la frase que se encondía detrás de Carreras en el aeropuerto, con el que se llevó 450 euros, superando a sus compañeras. En la letra oculta, que en esta ocasión era la "G", Lola y Marina han perdido su turno, dando paso de nuevo al joven, que ha acertado la consonante clave y ha ganado el súper comodín.

Álvaro, concursante de 'La ruleta de la suerte'. Antena 3

El siguiente acertijo también fue favorable para él, con el que sumó otros 100 euros gracias a La canción del pirata. Y siguió acumulando dinero con la triple prueba de velocidad.

Tras una mala racha, Lola logró resolver uno de los paneles más jugosos: Un día eres joven y al otro. Con esta jugada se llevó 600 euros y pasó a colocarse por delante de sus contrincantes.

Bromeando sobre la frase descubierta, Hacer crucigramas en la playa es un planazo, comentó: "Entonces yo ya no soy joven".

La partida llegó a su punto decisivo en el último panel, con Marina ya fuera de la competición y solo 100 euros de diferencia entre Álvaro y Lola. Ha sido entonces cuando la concursante se ha hecho con el paso a la final.

Lola, concursante de 'La ruleta de la suerte'. Antena 3

En el panel final, Jorge Fernández dio las pistas para que Lola adivinase “tres de un barco”, tres partes de una embarcación. Para ello, el programa le facilitó las letras erre, ese, efe, i griega y la o, como de costumbre.

Ella quiso añadir la ene, la ele, la ce, la te y la e, y todas estaban en el panel. Lola consiguió acertar las tres palabras: capitán, contramaestre y timonel. Y aunque la primera se le resistió al principio, resolvió en el último segundo.

El sobre azul que había escogido en la ruleta, escondía la increíble cantidad de 3.500 euros. Una visita a España que le ha salido mejor de lo esperado, ya que volvió a su casa con 5.900 euros.