El éxito de ‘La ruleta de la suerte’ no deja de girar: dos semanas consecutivas firmando el minuto de oro de la televisión

Tras su regreso a Antena 3 en 2006, La ruleta de la suerte se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos más sólidos y reconocibles en de la televisión nacional. En una época en la que las audiencias de televisión lineal han mermado, el concurso que presenta Jorge Fernández sigue muy fuerte, consiguiendo ser el evento que más espectadores reúne a lo largo del día.

Tanto es así que, desde el pasado 28 de julio, La ruleta de la suerte ha tenido la hazaña de encadenar todos y cada uno de los días el minuto de oro de la televisión. Y, como no podía ser de otra manera, esto sucede en su panel final, a partir de las 14:56, cuando el concursante que más dinero ha acumulado en las diferentes rondas aspira a llevarse un coche a casa.

Una bonita racha que, probablemente, hoy quede interrumpida. Esta tarde, La 1 emite un partido de fútbol de pretemporada que enfrenta al Real Madrid y el WSG Tirol. Un amistoso que arrancará a las 19:00 horas y con el que RTVE intenta levantar unas tardes que han quedado hundidas con el estreno del concurso La Pirámide.

El pasado curso, La ruleta de la suerte anotó su mejor temporada desde la de 2008/2009. Se corona como el programa con mejor cuota de la tele, rozando los 22 puntos de media, y en miles de espectadores el segundo más visto tras Pasapalabra (que venía también de anotar bastantes minutos de oro con el rosco final).

Y, al más puro estilo Pasapalabra, la emoción del programa se multiplica en ese tramo final, cuando el concursante tira por última vez de la ruleta para elegir un sobre con un premio. Si acierta el último panel, sumará ese premio a lo que haya obtenido en las diferentes pruebas, y puede ser un pellizco adicional de dinero, o incluso el ansiado coche. Es ahí cuando se registra ese minuto de oro, poco antes de que comience Antena 3 Noticias 1.

Una de las claves del éxito de La ruleta de la suerte es su carácter intergeneracional. Es un programa en el que pueden participar, desde casa, tanto jóvenes como personas mayores, y su dinámica envolvente permite al espectador jugar, pedir letras, e incluso, en el pasado, enviar paneles para que los resuelvan en el plató.

Temporada a temporada, el programa se ha reinventado en su escenografía y su desarrollo. Su estética colorida, la apuesta por la música en vivo (algo que ya casi no existe en la pequeña pantalla) y una gran variedad de paneles temáticos hace que un concurso que en España aterrizó en los 90 todavía siga vivo y triunfando.

El presentador Jorge Fernández ha sabido imprimir cercanía y frescura, facilitando esa conexión directa y cálida con los concursantes. Hace unos días, las redes sociales de La ruleta desvelaban cómo era la trastienda de una entrega cualquiera, y ahí se explicó que antes de comenzar a girar la ruleta el vasco ya ha saludado a los concursantes, por lo que parten con esa conexión que luego se transmite a lo largo de las diferentes pruebas.

De todos los datos de audiencia de La ruleta de la suerte, los que son especialmente interesantes son los del fin de semana. Y es que, a pesar de que el público sabe que son entregas repetidas, las disfrutan como si fuesen inéditas. El concurso consigue imponerse a programas en directo como D Corazón (y, hasta su fin, a Socialité) y demuestra que una (bien elegida) reposición a tiempo puede ser una victoria.

Este desempeño convierte al espacio en una pieza clave del éxito de Antena 3 los siete días de la semana, al hacer las veces de telonero de los informativos del mediodía. Esto generado una inercia positiva en las audiencias, y contribuye al mantenimiento del liderazgo de la cadena. “La ruleta de la suerte, ha dado un giro, ha dados dos, ha dado tres”, suelen cantar en el público del programa. Y, con semejantes datos, todavía quedan años para girar.