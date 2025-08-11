Adiós a ‘Tardear’: Telecinco apuesta por ‘Fiesta’ y triplica la emisión del programa esta semana

El programa Fiesta, de Telecinco, no pasa por su mejor momento de audiencias. Más allá del bajo consumo audiovisual del verano, el magacín que en la actualidad conducen César Muñoz, Àlex Blanquer y Terelu Campos firmó este domingo un ajustado 8% de cuota con 606.000, por debajo de la media de la cadena. Y eso que recortó su emisión hasta las 20:00 horas, para dejar hueco a Agárrate al sillón.

Sin embargo, la confianza de Mediaset en el programa sigue siendo plena, y así lo dejó claro la propia Terelu Campos. Y es que en la semana que ahora arranca, Fiesta triplicará su emisión. Así, a las habituales entregas de viernes y sábado, se le añadirá una más en la tarde del viernes, el próximo 15 de agosto.

De esta manera, como han hecho en tantas ocasiones, Fiesta ocupará la tarde de un día festivo, dejando así descansar a Frank Blanco y a su equipo. Por otro lado, hay que destacar que ese mismo equipo de Tardear ya tiene las horas contadas en emisión, pues el próximo mes de septiembre desaparecerán de la parrilla para dar paso a un nuevo magacín conducido por Joaquín Prat.

La presentadora titular de Fiesta es la vasca Emma García. Sin embargo, en la actualidad se encuentra de vacaciones, y de ahí que el programa esté en manos de César Muñoz, Àlex Blanquer y Terelu Campos. En el caso de la hija de María Teresa Campos, su protagonismo crece en el tramo final de cada entrega, en la sección de corte nostálgico llamada Aires de Fiesta, y que ayer estuvo dedicada a Manolo Escobar.

No resulta nada novedoso que Telecinco deje descansar su programación diaria para emitir una entrega de Fiesta en un festivo nacional. Lo que sí está todavía por comprobar es si su duración será de 16:00 a 21:00 horas, o si Terelu y compañía se despedirán de la audiencia a las 20:00 horas.

Plató de 'Tardear'. Mediaset

En las últimas dos semanas, el domingo, Fiesta ha bajado la persiana a las ocho de la tarde para ofrecer nuevas entregas de Agárrate al sillón. El nuevo concurso de Eugeni Alemany que está consiguiendo una sólida audiencia (aunque todavía resulte discreta) en las tardes de lunes a viernes, y en la séptima tarde de la semana ha dado también buenos resultados.

La semana pasada marcó máximo en el horario de tarde, con744.000 espectadores y un 10,3% de cuota de pantalla. Fue la primera entrega del concurso conducido por Eugeni Alemany que alcanzaba el doble dígito en ese horario, y también el episodio con más espectadores. Y ayer, aunque bajó, sí que estuvo tres décimas por encima del dato de Fiesta, al firmar 577.000 espectadores con una cuota del 8,3%.

Dado que el 15 de agosto es viernes, de ahí que quede la duda de si Telecinco dedicará toda la tarde a Fiesta o si, una vez más, veremos a Rafa Castaño agarrarse a ese sillón, con Eugeni Alemany como maestro de ceremonias.