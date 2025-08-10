Canal Sur se defiende de las críticas por su cobertura del incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Este pasado jueves 8 de agosto, toda España estuvo pendiente del incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Afortunadamente, los bomberos lograron controlar el incendio rápidamente, sobre las 22:50 horas, apenas una hora después de producirse el incidente. Sin embargo, las críticas a la cobertura de Canal Sur por lo sucedido no han cesado.

Mientras toda España estaba conmocionada por lo sucedido, el canal autonómico andaluz optó por no cortar su programación. En ese momento, la cadena emitía una corrida de toros en Marbella. Ahora bien, a pesar de no interrumpir la conexión con el festejo taurino, sí que se informaba de que se había producido un incendio en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El propio Enrique Romero, presentador de Toros para todos, informaba durante la corrida de lo sucedido. “Un incendio ha sido declarado en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, narraba.

“Ha habido un incendio que ha alarmado, lógicamente, porque era en la Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de la Humanidad. Se ha originado en una de las capillas y se ha extendido hasta las cubiertas. Ya está acotado y en proceso de extinción, es la última hora que llegaba desde Efe”, proseguía.

Las críticas no tardaron en surgir, especialmente en redes sociales. El periodista Fonsi Loaiza señalaba que en el canal autonómico catalán sí que se había interrumpido la programación.

El interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la extinción del incendio. Policía Nacional

“Hoy se ha declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba, uno de los mayores patrimonios de la Humanidad. Mientras TV3 en Cataluña dio la noticia en directo, en Canal Sur estaban retransmitiendo una corrida de toros en Marbella”, expresaba el comunicador en su perfil en X.

“¡Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista! Nuestra Mezquita ardiendo y Canal Sur de Juanma Moreno con los toros. Es pura actualidad. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio de la humanidad. No hay derecho. ¡Qué vergüenza y falta de rigor!”, exclamaba el también periodista Ismael Ruiz en la misma red social.

A las 23:40 horas fue cuando se produjo un avance informativo, con el incendio ya extinguido, dedicándole un minuto a la última hora del incidente desde las inmediaciones de la catedral.

En una entrevista para El Confidencial, Pedro García Vázquez, director territorial de Canal Sur Córdoba, ha defendido la labor de la cadena autonómica. “Se valoró hacer un especial informativo”, ha declarado al medio, señalando que se ha querido informar del incendio de una forma “proporcional, veraz y alejada del alarmismo”.

“Tenemos conocimiento del incendio sobre las 21:30 horas y de inmediato ponemos en marcha el dispositivo tanto en radio, como televisión y en redes sociales”, ha detallado, explicando que Canal Sur Radio ya informó del accidente “a partir de las 22:00 horas”.

De la misma manera, García Vázquez ha recordado que “a las 22:20 horas” se comenzó a informar desde las redes sociales del canal autonómico y “a partir de las 22:37 horas en televisión, en la propia retransmisión” de la corrida de toros.

“Nos ponemos en contacto con redactores de radio, televisión y redes, además de un operador de cámara con capacidad técnica para hacer directos. Para valorar la magnitud del siniestro, llamamos al jefe de comunicación del Cabildo Catedral, quien a las 21:54 horas nos informa de que el fuego está controlado”, ha explicado al rotativo.

“Pocos minutos después, informa en ese mismo sentido al resto de los medios de comunicación por sus canales habituales”, explicaba señalando que se descartó hacer un especial informativo al controlarse de manera muy rápida el incendio.

“Es fácil hablar sin tener en cuenta que un directo de televisión no es uno de radio, donde también informamos. Más las redes y un crol en antena", ha señalado, remarcando que la noticia estuvo después cubierta en el informativo del fin de semana de la cadena, recordando que el fuego quedó completamente extinguido tras la medianoche.

El deán de la catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que el incendio no ha afectado en gravedad al monumento. “No hay daños estructurales y, los que se han producido, están muy localizados. Sería como un 2% de todo el edificio”, ha estimado en declaraciones a RTVE, apuntando a un daño de unos 50 metros de los 13.000 que tiene el templo religioso.