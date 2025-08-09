Así ha conseguido Rafa Castaño recuperar todo el dinero perdido en 'Agárrate al sillón' de Telecinco

Agárrate al sillón sigue consolidándose como la segunda opción de la última hora de la tarde. En una franja dominada por Pasapalabra, el concurso de Telecinco ha logrado hacerse un hueco de manera exitosa. Parte de ello ha sido la semana especial en la que Rafa Castaño ha estado a punto de perder su trono.

El pasado viernes 1 de agosto se vivió un momento excepcional. Rafa Castaño cayó frente a Jordi, un joven historiador. El concurso presentado por Eugeni Alemany revelaba justo un giro inesperado. El sevillano podía comprar su puesto al aspirante y evitar perder su trono.

Castaño le ofreció 25.000 euros, procedentes de su acumulado, al ganador. El aspirante aceptó la propuesta, llevándose una cifra mucho más alta de los 8.000 euros que había logrado. De esta manera, Agárrate al sillón lograba una posición salomónica. Por un lado, se abre la puerta a que haya más campeones, pero también evita perder a sus concursantes más carismáticos.

Telecinco extendió esta emisión especial hasta el domingo, logrando magníficos datos, al firmar un 10,3% de cuota y 744.000 espectadores. Tan bien ha funcionado, que la cadena ha decidido volver a emitir este domingo 10 de agosto el concurso como telonero de los informativos.

Ahora bien, este pasado viernes 8 de agosto, el concurso vio cómo Rafa Castaño recuperaba los 25.000 euros que perdió para evitar perder su asiento. Tras un igualado duelo con una aspirante llamada Montse, el sevillano sumaba 4.200 euros a su bote, logrando así recuperar la cifra que tenía antes de caer derrotado ante Jordi.

Monte, Eugeni Alemany y Rafa Castaño en 'Agárrate al sillón'. Mediaset

“¡Acabas de superar el dinero que perdiste! ¡Felicidades!”, exclamaba el presentador. Antes de ofrecer 25.000 euros a Jordi, Castaño tenía un bote acumulado de 74.700 euros, quedándose en los 49.700 tras ceder parte de su acumulado. Una semana después, no sólo ha conseguido recuperar esos 25.000 euros, sino superar la cifra que tenía en el momento de su derrota.

Agárrate al sillón se está convirtiendo en una de las apuestas de Telecinco que está funcionando. Junto con El diario de verano, que ha logrado al doble dígito en un par de jornadas y llegar al 9% en varias ocasiones, se están convirtiendo en las alternativas de una franja muy competitiva.

El concurso presentado por Eugeni Alemany firmó un 8,1% de share y 601.000 seguidores en su primer mes de vida. En los 9 días que se llevan de agosto, el formato ha firmado un 9,3% de share de media y 649.000 televidentes.