Duro enfrentamiento entre Carmen Borrego y Pepe del Real en 'Vamos a ver': "¿Te callas un poquito? Eres insoportable"

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia han levantado ampollas en el plató de Vamos a ver. El padre de la colaboradora de Telecinco se ha pronunciado con respecto a la pareja y también sobre la relación de su hija con José María Almoguera, lo que ha supuesto una nueva discusión en el plató del programa con Carmen Borrego como protagonista.

Sobre el vínculo que han creado Alejandra y el hijo de Mar Flores, se ha mostrado muy entusiasmado: "A ellos les veo muy bien y creo que están haciendo las cosas mejor, afortunadamente. Estoy muy complacido por ello". A la vez, pronunciaba convencido que espera que su nieto y el de Carmen Borrego se conozcan próximamente: "Como tiene que ser, estoy absolutamente seguro de que va a ser así".

La hermana de Terelu ha sido la primera en comentar las declaraciones de Alejandro, bromeando con que para ella "siempre va a ser mi cuñado". "Le tiene un grandísimo cariño a mi hijo José y por eso dice que no va a pasar nada", aseguraba.

"La relación entre los primos siempre ha sido buenísima. José ha protegido mucho a Alejandra porque es el primo mayor", ha insistido. Sin embargo, sus compañeros no han estado de acuerdo con esta afirmación de la colaboradora. Ella, entonces, se ha apresurado a aclarar que "ha sido buenísima" y que "ahora están distanciados y ya volverá a serlo".

Además, ha querido mandar un mensaje directamente a su sobrina: "Puedes confiar. José no quiere verte para venderlo y que no te fíes de él, no me gusta, porque entre primos no me parece bien". Pepe del Real ha intervenido para posicionarse con Alejandra: "Entiendo que pueda dudar. Tu hijo también dudó de ti".

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'. Telecinco

Un argumento que ha sido interrumpido por Borrego, que gesticulaba visiblemente molesta y ha empezado a cortarle diciéndole "tú, como siempre". El periodista le ha recordado que ni siquera sabía dónde había nacido su nieto, ante lo que ella ha estallado: "Me parece de una maldad que saques este tema".

"Hacer el mal por hacer, cuando no hay ningún problema, me parece absolutamente innecesario", le decía enfadada. Del Real seguía con su discurso cuando ella lo ha vuelto a frenar: "¿Te callas un poquito? Eres insoportable".

Carmen ha intentado explicar su postura: "Cuando una familia tiene un problema no es nada anormal. Cuando se soluciona, yo olvido, porque si me quedo anclada en aquello, ¿para qué perdono?". Y le lanzaba un nuevo dardo a su compañero: "Tú tienes que ir sacando siempre la caca, pero yo no".