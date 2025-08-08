La crítica de Javier Olivares a RTVE por promocionar ‘Ena’ en pleno verano: “Luego dirán que no interesa al público”

Hay series que tardan mucho en salir del cajón en el que están guardadas. Normalmente se justifica esta decisión por motivos de programación, y la espera de un buen hueco en la parrilla, pero a veces el tiempo pasa y no se entiende que no se estrenen. Y Ena, serie biográfica de la vida Victoria Eugenia de Battenberg, es un ejemplo de ello.

La serie se estrenó el 21 de octubre en la 40ª edición de MIPCOM CANNES. En enero de este año se comenzó a promocionar la serie, y, desde entonces, nunca más se ha sabido de la producción. Hasta ahora, justo después de que Javier Olivares, su creador, se quejase en redes sociales.

Así, este 7 de agosto, en Telediario 1, se ha incluido una breve pieza de escasos 20 segundos, en los que se apunta que “se estrenará próximamente”, todavía sin apuntar una fecha concreta. Y justo después se ofreció otra pieza más larga sobre una exposición que acogerá la Galería de las Colecciones Reales sobre la monarca.

Ena es la adaptación de la novela homónima de Pilar Eyre, y tiene como creador y showrunner a Javier Olivares, responsable de El Ministerio del Tiempo o Isabel. Además de Olivares, la serie está escrita por Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro episodios, y Estel Díaz, que ha dirigido dos episodios.

Justo un día antes de retomar esta promoción, en redes sociales, un usuario preguntaba al propio Olivares y a José Pablo López, presidente de RTVE, sobre el estreno de la serie. Y Olivares respondió: “De los dos que citas, uno sabe cuándo (o nunca) y cómo (que no es menos importante) se va a estrenar Ena. El otro (yo) no tiene ni idea. En cualquier caso, demasiado tarde”.

'Ena', la serie sobre la reina Victoria Eugenia.

Tras la emisión de la pieza en Telediario, Javier Olivares ha reaccionado de nuevo en redes sociales, aludiendo a los pocos espectadores que ven televisión en pleno agosto: “En verano, ¿qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... y dirán que estos productos no interesan al público de TVE. El mismo trato que con sus amigos de La familia de la tele”.

Javier Olivares también ha lamentado que en la vuelta de la promo de Ena no se mencione su nombre, pero tampoco el de Pilar Eyre, la autora del libro que adapta la serie. “Me parece poco elegante y muy torpe”, apunta sobre la omisión de la escritora.

En otro mensaje, ha revelado que la serie está montada y lista para emitir desde enero de 2024, con subtítulos. Y que no fue hasta febrero de 2025 cuando se decidió que había que doblar la serie, en los escasos diálogos que hay en inglés. Hay que recordar que Ena ya se estrenó en abril en Finlandia, y en mayo, en Portugal. Y Olivares ya animó a los espectadores que quisieran verla, que se animasen a través de la televisión lusa, que no dobla sus ficciones.

Así es ‘Ena’

A lo largo de seis capítulos, Ena es la historia de una reina, Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. y también de una mujer. De una joven inglesa que jamás había soñado ser reina de España. Alfonso XIII, con 19 años y rey de España desde 1902, se fijó en ella, una elección que contrarió a su madre, María Cristina.

En el viaje, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña, en la que lo primero que sufrió fue un atentado el mismo día de su boda y que causó decenas de víctimas.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero luchó para conseguir ambas cosas. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Aunque en España se la conoce más como Victoria Eugenia, en la Familia Real británica y en su círculo de amistades siempre la llamaron, cariñosamente, Ena, un homenaje a su nacimiento en tierras escocesas, donde pasó su infancia.