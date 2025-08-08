Anne Igartiburu se convierte en Cupido: presentará el famoso dating show que impulsó a Ramón García

Anne Igartiburu regresa a la televisión vasca para ponerse al frente de uno de los formatos más míticos de la cadena, Tal para cual, un dating show que se estrenó hace más de tres décadas, con Ramón García como maestro de ceremonias.

Este formato, que ahora estará a cargo de la periodista, supuso el debut del presentador de 'El Grand Prix' en la pequeña pantalla, sirviéndole de trampolín hacia la fama a nivel nacional y abriéndole las puertas de cadenas como Antena 3 y Televisión Española. Regresará en la nueva temporada televisiva con algunos cambios en su mecánica.

Sin embargo, han optado por no perder las costumbres de la época. Las parejas tendrán que responder a las preguntas del programa para conocer a la otra persona y lo seguirán haciendo utilizando sus típicas pizarras.

Actualmente, Tal para cual se encuentra en pleno proceso de casting. Así lo han contado en el vídeo donde anunciaba su vuelta a ETB2: "¿Conoces de verdad a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta o no soporta? ¿Crees que juntos sabéis un poco de todo un poco y estáis dispuestos a demostrarlo? Venid a divertiros".

"Complicidad, risas y preguntas que os pondrán a prueba en Tal para cual. Espero conoceros y que vosotros también os conozcáis muy bien", anunciaba Igartiburu. Una estrategia que seguirá la esencia que marcó el programa en sus inicios con Ramón García.

Ramón García en 'Tal para cual'. ETB

El programa Tal para cual se adelantó a su tiempo, ya que salió a la luz en 1989, y sentó las bases de un formato que luego triunfaría en otras cadenas de la televisión española. Años después, el concepto de parejas que ponían a prueba su compatibilidad sería perfeccionado en Su media naranja, el espacio de Telecinco presentado por Jesús Puente y, más tarde, por Tate Montoya. En Su media naranja, tres matrimonios se enfrentaban para demostrar hasta qué punto se conocían, superando diversas pruebas y respondiendo preguntas relacionadas con su vida en común. Para potenciar la dinámica, uno de los miembros se ausentaba del plató mientras el otro intentaba acertar sus respuestas, poniendo así a prueba la compenetración y complicidad de cada pareja.

La presentadora de DCorazón no renunciará a su trabajo en Televisión Española para formar parte de este proyecto. Seguirá al frente del formato de actualidad social los sábados y los domingos, compaginándolo con su incorporación a la televisión vasca.