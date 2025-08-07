Telecinco dice adiós a Jesús Calleja en el fin de semana: Dani Martínez ocupará el hueco que dejó 'Socialité'

Mediaset sigue en búsqueda de la clave para reforzar las audiencias durante el fin de semana. Después de la cancelación de Socialité, que llevaba en emisión ocho años, la cadena sigue en proceso para encontrar un buen sustituto. Pese a que lo ha intentado con reposiciones de Universo Calleja, el árbol no ha dado sus frutos, teniendo que barajar nuevas opciones para el mediodía.

Hace menos de una semana, el grupo anunciaba que el programa derivado de Planeta Calleja, emitido por Cuatro y que la cadena principal estrenó en el prime time el año pasado, tendría una segunda oportunidad.

Telecinco apostó al todo o nada con el programa de Jesús Calleja, esperando superar las audiencias que marcaba el formato de corazón. El último fin de semana del espacio de María Verdoy y Antonio Santana, 26 y 27 de julio, anotó 7'6% y 6'9%, respectivamente. Mientras que la repetición de la producción de Zanskar Producciones se ha quedado lejos de alcanzar esos datos.

Los pasados días 2 y 3 de agosto, Calleja se tuvo que conformar con un 5,5% y un 6,6%, tirando al traste las expectativas de la cadena. Por ello, según la programación para este sábado, 9 de agosto, han tomado una decisión drástica: recupera las emisiones de La noche del gran show, el programa que presenta Dani Martínez.

Regresa a la parrilla de Telecinco después de haber ocupado su puesto en el prime time durante la última temporada. El programa debutó el 24 de junio con datos discretos, marcando un 9,9% de cuota, y siguió con tendencia a la baja durante los siguientes episodios, situándose siempre por debajo de la media de la cadena.

'La noche del gran show'. Telecinco

El espacio de Martínez compitió con la serie turca Renacer de Antena 3, Dog House de TVE y con Código 10 en Cuatro, que incluso llegó a superar sus registros. A pesar del esfuerzo por captar audiencia, el programa cerró con un discreto 8% de cuota, firmando su mínimo histórico en la última emisión.

Aunque no tuvo mucha suerte en prime time, Mediaset le ha dado una segunda oportunidad en otra franja totalmente distinta. Se emitirá a partir de las 13:15 horas, inmediatamente después de Los momentazos de Got Talent.

Se enfrentará a un gran rival, La ruleta de la suerte (Antena 3), que se lleva gran parte de los espectadores, y también se batirá en duelo con DCorazón de La 1, Equipo de investigación de laSexta y Viajeros Cuatro.