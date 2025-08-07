Pilar Vidal llama “malísima” y “bicho” a la directora de ‘Espejo Público’ y recibe respuesta en directo: “¿Que me despide?”

En los últimos días, Espejo Público ha mostrado imágenes de sus colaboradores en bañador, como Isabel Rábago y Alonso Caparrós, con escenas de playa o piscina compartidas en las redes sociales. Y este jueves han recopilado todas las imágenes, junto a otros posados como los de Terelu Campos, Carmen Borrego y Tamara Falcó. Y una fotografía no se mostraba al público.

Tras esta fotografía, como se sabría posteriormente, se encontraba Pilar Vidal. Y ella señaló a la directora del programa, llamándola “malísima” y “bicho”, a pesar de que es “mona”. Lo que no se esperaba era tener una respuesta en directo, a través del presentador.

“¿Quién es el más cotizado?”, preguntaba Miquel Valls al inicio de la charla. Y el paparazzi Raúl García señalaba que cada personaje de ahí valdría más o menos, y que a la cabeza de todos pondría a Susanna Griso, “y si es con su pareja, más todavía”. “Luego me iría a Mariló Montero, Gema López, Gonzalo Miró...”, enumeraba el fotógrafo.

“¿Cuánto podía costar una foto de Pilar Vidal en bañador? Ella sola”, lanzaba entonces el presentador, que tenía cerca de sí a la propia Pilar. “Yo tengo que decirle que si algún día quiere le hago las fotos y sería portada, no la hemos visto nunca en bañador”, proponía Raúl. Y bromeaba: “No hay dinero”. “Sí hay dinero, pero no he querido yo”, le corregía Pilar.

Así, la que fuese colaboradora de Sálvame aseguró que si saliesen fotos suyas las querría sin retoque, que sean reales, y que como no se ve ve bien en la actualidad “siempre hay tiempo” para hacerlas. De hecho, reconoce que ha recibido ofertas, de lo que se siente “superorgullosa”.

Pilar Vidal en 'Espejo Público'.

“Este verano ya hemos visto a Terelu, a Tamara Falcó, a nuestros colaboradores, a Caparrós, a Rábago. Y hoy es el turno de Pilar Vidal”, terminaba por anunciar Miquel Valls. “¡Ya lo sabía yo!”, exclamaba la periodista. Y el programa mostró una imagen de ella en bañador, y el presentador le invitó a que contase más, tras asegurarle que estaba “guapísima, espectacular”.

“Esto sucede el sábado que voy a casa de mi amiga Lydia Lozano, tiene una piscina y aprovechamos para bañarnos”, relataba Pilar. Subieron un vídeo, y hubo gente que afirmó que no usaba bañador, que se bañaba en la piscina con ropa, porque “el bañador tenía un poco de volante”. Y pidió entonces que le inmortalizase, y compartió la foto sin retoques ni filtros.

“Es mi pecho, es mi brazo, es mi cara, es mi muslo, mis defectos en la pierna, qué quieres”, defendía la imagen la protagonista de la escena. Tras esto, entró en la tertulia Diana Higueras, quien había sido reportera en La familia de la tele. “Hemos trabajado juntas y nos hemos llevado muy bien”, decía sobre Pilar.

“Otra cosa es que aquí te maleen. Mi posado era el que más valor tenía y…”, bromeaba Pilar Vidal. Y señaló que si la habían puesto la última era porque “se lo ha dicho la directora, que es monísima, pero malísima”.

“¿Sabes lo que me acaba de decir la directora respecto a tu comentario?”, le preguntó Miquel Valls. “Es muy mona, pero es muy bicho”, insistió Pilar Vidal. Y respondió con otra pregunta: “¿Que me despide?”. “Que tienes razón”, le confirmó Valls. “Siempre pensé que era buena, pero se ha juntado y hay ahí un halo de maldad”, apostilló Vidal, defendiendo su postura, antes de seguir hablando de posados y piscinas.