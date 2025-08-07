Paloma Barrientos atiza a Sofía Suescun y su familia: "Me parecen todos basura. Son una gentuza y yo juego en otra liga"

La guerra mediática entre Sofía Suescun y su familia sigue dando de qué hablar. Ahora es su hermano Cristian quien ha empezado a lanzar acusaciones contra ella y su cuñado, Kiko Jiménez, uniéndose así a Maite Galdeano.

"Muchas gracias por todos los mensajes tan bonitos y llenos de cariño que me estáis enviando durante estos días", ha compartido Sofía en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, también ha querido mostrar cómo le está afectando esta situación: "No quiero fingir, tampoco quiero entrar en detalles. Necesito un tiempo de recuperación y coger aire".

Además, la influencer ha insistido en que "he estado y estaré ausente por aquí", refiriéndose a su cuenta de Instagram. Aun así, ha mandado un mensaje de aliento a sus fans, asegurando que "volveré fuerte". "Estoy deseando organizar todo, irme de vacaciones, desconectar y volver con las pilas cargadas", explicaba en uno de sus vídeos.

Después de las declaraciones de Cristian Suescun, en las que ha afirmado que Jiménez le ha sido infiel a la colaboradora de televisión, ha entrado en la ecuación una nueva persona: Carmina, la madre de Kiko. Y es que las declaraciones del hermano de Sofía han sido muy duras: "No ha tenido un trabajo digno en su vida" y "es un tío muy perverso".

La consuegra de Galdeano ha salido en defensa de su hijo: "Cristian quiere dinero fácil, los ha vendido bien". Y añadía que "hay que ser muy bajuno para hacer eso". Maite ha arremetido contra ella en cuanto ha tenido la oportunidad y con molestia ha preguntado "¿Quién es ella para dar ejemplo?".

Omar Suárez en 'Vamos a ver'. Telecinco

En Vamos a ver, los colaboradores han reaccionado ante la polémica. Omar Suárez ha podido hablar con Kiko Jiménez y ha afirmado que está "pasándolo mal" y que lo que está diciendo su cuñado es "ridículo".

A pesar de que la mayoría de los compañeros de Telecinco han coincidido en que lo que busca es sentarse en un plató cuando empiece la temporada televisiva, hay alguien que ha arremetido contra toda la familia. Paloma Barrientos se ha visto envuelta en este espectáculo y, sin piedad, ha lanzado su opinión: "Me parecen todos basura."

La periodista no ha frenado su ataque a Sofía y a su familia: "Lo digo mirando a cámara, porque me han metido en la historia. No me creo a Kiko, que mienten, no me creo a ninguno de estos, pero a mí que me dejen en paz". Y seguía: "Son una gentuza y yo juego en otra liga". Y es que su enfado se debe a que la pareja se hacían pasar por Barrientos para gastarle bromas a Ortega Cano.

"Esas bromas, te pueden salir caras. Esta gente hace mucho daño", decía contundente Paloma, a la vez que mantenía que "no son buenas personas".