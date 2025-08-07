De la muerte de Tomás en ‘La Promesa’ a la nevada de ‘Médico de familia’, ¿qué suceso marcará la boda de ‘Valle Salvaje’?

Valle Salvaje saca sus mejores galas esta semana, pues este viernes 8 de agosto, y también el próximo lunes 11, se va a celebrar el mayor acontecimiento de su segunda temporada. La deseada boda entre Victoria y José Luis, personajes que interpretan Sabela Arán y José Manuel Seda.

En principio todo debe transcurrir en orden, con invitados deseando que vivan los novios, y con todos comiendo perdices y viviendo felices. Pero ya sabemos que en una serie de televisión las bodas no son precisamente sencillas, y que todo se puede torcer en un momento.

Y es que desde Farmacia de Guardia a La Promesa, pasando por Servir o Proteger, Los Hombres de Paco y hasta Médico de familia, la televisión nos ha dejado una gran colección de bodas marcadas por tragedias, por problemas variados. Y eso si los contrayentes, con suerte, llegan al altar y no salen despavoridos.

Por ejemplo, en La Promesa, serie que se puede considerar hermana de Valle Salvaje al emitirse juntas en las tardes de La 1, los espectadores ya han asistido hasta a cuatro enlaces. El sí quiero de Jana y Manuel es quizá el más relevante y recordado (se emitió hasta en prime time), pero no olvidemos que al principio de la serie Jimena y Tomás se casaron… Y él murió en ese mismo episodio.

Por alguna razón, las bodas se pueden asociar fácilmente a la muerte en la pequeña pantalla. En Servir y proteger el personaje de Rober (Juanjo Ballesta) moría en plena ceremonia antes de decir “sí quiero”. Un capítulo 200 inolvidable para los seguidores.

Imagen de 'Valle Salvaje'.

Y seguro que muchos espectadores recuerdan cómo la tragedia marcó la boda de Silvia y Pepa en Los hombres de Paco. El día de la boda las balas silbaron por todas partes en pleno convite. La agonía de Silvia (Marián Aguilera) fue lenta y dolorosa, con medio capítulo desangrándose mientras intentan operarla sin éxito.

En otras ocasiones, los inconvenientes se encadenan antes de una boda. En Médico de Familia Nacho y Alicia (Emilio Aragón y Lydia Bosch) decidieron casarse en un pueblo en pleno invierno. La nieve impidió que él llegase a tiempo, y que ella pensase que le habían dejado compuesta y sin novio ante el altar. 10.833.000 espectadores siguieron ese enlace, del que se grabó un final alternativo en el que ella le pegaba un bofetón y no se casaban.

En cualquier caso, el recurso de dejar al novio o novia plantado ante el altar también es algo recurrente en las series de televisión. Desde Al salir de clase hasta propiamente Compuesta y sin novio de Lina Morgan, muchos han sido los contrayentes que deciden a última hora no ir a su propia boda.

Sin olvidar Farmacia de guardia, en la que sus protagonistas (interpretados por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga) deciden, de manera conjunta, no volver a casarse y quedarse como amigos. O cuando Emilio no respondió “sí quiero” a Rocío en Aquí no hay quien viva.

Imagen de 'Valle Salvaje'.

Así será la boda de ‘Valle Salvaje’

A la emisión habitual de la serie en La 1 y RTVE Play, se sumará esos días una amplia cobertura, con contenido adicional en redes sociales y en la web oficial de ‘Valle Salvaje’, incluyendo fotos analógicas de la boda, vídeos o reportajes sobre cómo fue la grabación.

El rodaje de este momento decisivo en la trama ha contado con más de 200 profesionales, entre equipo técnico, artístico, figuración y especialistas, así como la totalidad del elenco de la serie. Además, un cuarteto de músicos con sus instrumentos de época amenizará el evento

El equipo de vestuario ha confeccionado un espectacular vestido de novia para Victoria y ocho nuevos trajes y vestidos para los personajes principales. Para todo ello, se han utilizado cerca de 70 metros lineales de telas y tejidos variados traídos desde distintos lugares, así como cientos de botones, galones, pasamanerías, cintas o pedrería.

Para engalanar el decorado se han utilizado elementos como carruajes de caballos o distintas piezas de jardinería para ensalzar el entorno natural y el set de rodaje del enlace, situado en un templete y ornamentado para servir el banquete.

La boda de Victoria y José Luis supone el mayor evento hasta la fecha para la ficción de RTVE, una ambiciosa serie diaria producida por STUDIOCANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Josep Cister Rubio, artífice de La Promesa.