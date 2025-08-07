Juan y Damián pasan de 'El Hormiguero' a retarse en 'Pasapalabra' y lanzan una broma sobre Pablo Motos

Pasapalabra se encuentra en uno de los momentos más interesantes del programa. La competición entre Rosa y Manu por el bote marca la tensión en el tramo final de cada entrega, ya que el ganador puede conseguir uno de los premios monetarios más elevados hasta la fecha.

Antena 3 sigue firme en su apuesta por el programa de Roberto Leal y no se equivoca, ya que la audiencia los sigue acompañando en verano. Este miércoles pasarán por el plató del concurso Juan Ibáñez y Damián Mollá, conocidos por dar voz a los míticos personajes de El Hormiguero, Trancas y Barrancas.

Aunque en este caso no han ido como dúo, sino como rivales. Juan ha formado parte del equipo azul, que apoyaba a Manu, mientras que Damián acompañaba a Rosa con el color naranja. Aun así, han demostrado una clara complicidad y el buen rollo que hay entre ambos en las pruebas del programa.

Al comenzar el programa, durante las presentaciones, Juan ha hecho una broma sobre el candidato que quería ocupar el puesto de Manu, ya que no sabía qué significaba “logia”. "Me parece terrible porque la masonería y los Illuminati son los que mandan y los que están en las escalas superiores", añadía con su humor característico.

"Damián y yo estamos haciendo el examen para ingresar a los Illuminati”, apuntaba. Entonces, su compañero de formato ha intervenido para incluir la figura de Pablo Motos en la conversación: "Como Pablo es uno de los que mandan, tenemos nuestros contactos". "Le hemos visto la capa", completaba Ibáñez. "Pensaba que era el monaguillo", decía Roberto Leal, uniéndose a ellos.

Damián Mollá en 'Pasapalabra'. Antena 3

Se les ha presentado el desafío de completar una conocida canción en La Pista. "Eran amigos y compañeros hasta que llegó este momento", bromeaba Roberto Leal, antes de comentarles que les estaba devolviendo la jugada que le hicieron a él en el espacio de Pablo Motos.

Los detalles del hit musical estaban claros: año 2017, el verso "te veo en el espejo, aunque no estés", un fragmento de la canción y el título con otras palabras, "mi persona con vos, tu persona con la mí". Damián se ha lanzado el primero, intentando entonar una melodía sin mucho éxito, siguiendo de un grito de Juan que pronunciaba La macarena, con la misma fortuna.

Finalmente, Juan consiguió la victoria después de que Damián fallara por una palabra. “¿Yo no he dicho eso?”, reprochaba Mollá, mientras todos empezaban a bailar al ritmo de Yo contigo, tú conmigo.