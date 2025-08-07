Jorge Javier Vázquez (55) desvela el único alimento que ha dejado de tomar en su dieta: "Me encuentro con más energía"

A la izquierda, Jorge Javier Vázquez después de empezar su dieta, y a la derecha el presentador años antes

Jorge Javier Vázquez se ha convertido, sin duda, en uno de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla. Tras el adiós de Sálvame, el catalán ha sabido reinventarse y triunfa con El Diario de Jorge o con las ediciones de Supervivientes o Gran Hermano.

En los últimos años, el de Badalona ha acumulado muchas horas de trabajo en televisión y en sus participaciones en el teatro. Aun así, no le ha impedido llevar a cabo una notable transformación física.

De esta manera, ha perdido entre 15 y 20 kilos y lo ha conseguido gracias a un cambio de hábitos que él mismo define como "un estilo de vida", más que una simple dieta.

El método que ha seguido con constancia es el método PronoKal, una dieta cetogénica proteica basada en la reducción drástica de carbohidratos y en el aumento del consumo de proteínas, siempre bajo supervisión médica.

"El alcohol también lo he reducido mucho. Yo antes bebía todos los días, todos los días abríamos una botella de vino. Ahora me encuentro con más energía. Me hago tres noches, dos diarios y el teatro...", desvelaba en una entrevista de 2018 en Diez Minutos.

Este tipo de régimen está diseñado para quemar grasa acumulada y mantener la masa muscular, y ha sido clave en el cambio físico del presentador. “Gracias a este método conseguí perder entre 15 y 20 kilos y me mantengo desde hace años”, ha explicado en diversas entrevistas.

Uno de los pilares de su dieta ha sido la eliminación o reducción de ciertos alimentos. Jorge Javier confesó que antes consumía de manera habitual “pasta y arroz casi a diario”, además de tener el hábito de beber “una botella de vino al día”.

"Yo me engañaba con la comida. Como me acostaba a las 3 de la mañana, pensaba que a mediodía podía comer más pasta, más arroz....", explicaba en una entrevista en 2018.

Estos alimentos fueron los primeros en desaparecer de su rutina alimentaria. “He dejado de comer cochinillo, cordero, paté...”, afirmó en una entrevista, destacando su deseo de adoptar una alimentación más ética y saludable.

Pero su cambio no se ha limitado solo a la alimentación. Jorge Javier ha incorporado el ejercicio físico como parte esencial de su día a día. Entrena con frecuencia y ha declarado que intenta moverse todos los días, algo que considera fundamental para sentirse bien, tanto física como mentalmente.

Además, el presentador reconoce la importancia de estar preparado ante situaciones que puedan poner a prueba su fuerza de voluntad. “Siempre llevo en el coche una barrita sustitutiva, por si acaso”, comentó, haciendo referencia a los productos específicos de PronoKal que utiliza como apoyo.

Ahora mismo, Jorge Javier se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Tailandia e Indonesia. Además, el pasado 25 de julio cumplió 55 años disfrutando de sus días libres en estos exóticos destinos.

A su vuelta a la televisión, prevista para septiembre, retomará El diario de Jorge, además de volver a los formatos estrella de Mediaset como Gran Hermano o Supervivientes All Stars.