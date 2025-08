Carmen Borrego no se calla y apunta a Lequio por sus fotos en bañador: "Esos oblicuos los tengo que ver yo, no me lo creo"

Las Campos han protagonizado un verano de lo más ajetreado. Al posado estival de Carmen Borrego en Lecturas, le siguió el de su hermana Terelu Campos. Ambas imágenes han dando mucho que hablar y han sido comentadas en los últimos días en los platós de televisión.

Pero ahora, otro nuevo personaje mediático parece quitarle el protagonismo a las hijas de María Teresa Campos. No es otro que Alessandro Lequio, el tertuliano italiano de Vamos a ver y compañero de programa de Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

El colaborador no se mordió la lengua en opinar sobre las portadas de las Campos, pero tras ser cazado por Diez Minutos en las playas de Galicia no le ha quedado escapatoria.

"Vamos a rebajar un poquito tensiones. Esto te va a encantar Carmen, es tu momento de la venganza. Toca hablar ya del torso del verano. Nuestro querido Lequio ha sido pillado en las playas de Galicia luciendo unos abdominales y oblicuos maravillosos", iniciaba Adriana Dorronsoro.

Tras emitir las imágenes para los espectadores de Vamos a ver, Carmen Borrego no dudaba ni un segundo en opinar sobre su compañero Alessandro Lequio: "¿Quién se cree que le han pillado? Sale que no se le mueve ni un pelo, con lo que es él con eso".

"Cuando sales del agua sales un poco desastrado, por lo menos yo. Debe ser que él siempre sale del agua así. Estoy dejando caer que puede ser un pactado", argumentaba la colaboradora. "Hablo sin rencor, igual que él", añadía.

Acto seguido, Borrego volvía a la carga contra el italiano: "Está para mojar pan pero lo de los oblicuos lo tengo que ver yo en el mes de septiembre, si no lo veo no me lo creo".

Antes sus palabras, Dorronsoro le aclaraba que Lequio "tiene esos oblicuos todo el año". "Seguro que va con cangrejeras", seguía bromeando la hermana de Terelu Campos.

Entre los comentarios, Lequio irrumpía vía llamada telefónica: "No, Carmen. No es un posado pactado, alguien debería una disculpa como mínimo".

"No iba con la esperanza de que me iban a sacar, estaba sin depilarme y con un poco de pelo", explicaba el tertuliano. "Varias compañeras dicen que ganas más desnudo", le comentaba, por su parte, la presentadora Adriana Dorronsoro.

"A mi edad estar en forma no es una cuestión de vanidad, es de salud y respeto a uno mismo. No se trata de tener un cuerpo perfecto sino de tener un cuerpo que nos permita vivir bien con energía", señalaba Alessandro Lequio sobre su dieta.

Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

"Te voy a proponer a que cuando vuelvas de vacaciones, me cojas por banda y hacer un posado con esos oblicuos. Pero me tienes que ayudar tú", le proponía Carmen Borrego al ex de Ana Obregón.

"Está encantado con salir en la revista y encima nos envía una foto a la redacción para afirmar que sí tiene esos oblicuos", comentaba Marta López sobre las peculiaridades de Lequio.

"Sigue una dieta estricta, madruga para hacer ejercicio y hace ayuno", relataba Pepe del Real sobre los cuidados que sigue a diario el colaborador italiano. "Debería hacer los programas en bañador, ganaría más", afirmaba, sin filtros, la colaboradora Marta López.