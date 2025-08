Carmen Borrego, contundente sobre el dardo de Alejandra Rubio: "Me parece fatal tener que asumirlo yo siempre"

La relación entre el clan de las Campos sigue siendo objeto de críticas. Después de pasar un fin de semana en familia, Carmen Borrego se ha tenido que enfrentar a las declaraciones de un testigo, que aseguró que el vínculo entre ella y José María Almoguera no es lo que parece en televisión. Y, también, ha respondido a la "pullita" de Alejandra Rubio.

Cádiz ha sido el lugar de encuentro entre madre e hijo, donde Carmen ha podido disfrutar de unas pequeñas vacaciones junto a su hijo, su nieto y la novia de José María. "Maravilla total, se me nota en la cara", ha dicho en un tono jocoso a la presentadora del club social de Vamos a ver.

"La familia, lo primero. Os amo", compartía a través de redes sociales. Un mensaje emotivo con una fotografía que acompañaba el momento tan especial que estaba viviendo, en la que aparecía Almoguera y el niño. Él, por su parte, también quiso inmortalizar esa imagen: "Hay atardeceres que te dejan sin palabras...y abrazos que te dejan sin aliento. Te quiero bebé".

A pesar de estos cariñosos textos entre la familia Campos, las especulaciones no tardaron en llegar. El pasado domingo, 3 de agosto, en Fiesta, una de las personas que estaba cerca de ambos contactó con el programa para contar cómo fue el recibimiento: "El encuentro con Carmen fue muy frío, no se dieron ni un beso". Y añadía que creía que "la relación seguía siendo de interés".

Terelu Campos salió en defensa de su hermana, asegurando que lo que estaba diciendo el testigo "no es verdad". "Mi hermana está pasando unos días maravillosos con su hijo, con su nieto, con María...hubo ese momento muy desafortunado, pero no vamos a vivir del momento desafortunado siempre", comentaba la presentadora de Telecinco.

Carmen Borrego y Pepe del Real en 'Vamos a ver'. Telecinco

"Terelu tiene razón. El fin de semana ha sido estupendo", ha afirmado Carmen Borrego. Además, también ha bromeado con su compañero Pepe del Real: "¿No te ha llamado nadie de Cádiz?". La tertuliana ha seguido apuntando que pensó "a ver si llamaba alguien a Pepe del Real para decirle lo estúpida que soy".

En la mañana de este miércoles también ha salido a la luz el "posado" de Alejandra Rubio. Durante el programa de ayer martes, 5 de agosto, la sobrina de Carmen le lanzaba un pequeño dardo, asegurando que "no voy a hacer una portada diciendo que a Carmen Borrego le sobra todo el mundo porque no soy así".

La colaboradora de Vamos a ver no se ha quedado callada. "Ya sabemos que a Alejandra no le gusta que hagamos entrevistas, sobre todo, yo. No le gustan mis titulares", mantenía.

"Ella aquí sentada opina de lo que quiere y dice lo que quiere de mí. No solo hablo yo de ella, hablamos todos de todos. Si lo asumimos todos, me parece fenomenal, pero que lo tenga que asumir yo sola siempre, me parece fatal", ha confesado en el plató.

Además, ha querido recalcar: "Mentiras, no. Yo no he hablado en ningún momento en esa entrevista nada malo de Alejandra".