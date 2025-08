Silvia Jato, sin filtros en ‘Pasapalabra’ al hablar de concursos de televisión: “Yo lo odio, prefiero torturar”

El pasado viernes, Silvia Jato regresó a la que fue su casa televisiva, Antena 3, para convertirse en invitada de un programa del que se siente su madre: Pasapalabra. Y, como es habitual, permanecerá hasta en tres entregas del formato para ayudar, en su caso, a Manu Pascual, que se midió una tarde más a Rosa Rodríguez.

En la emisión de este lunes, Roberto Leal le dio la bienvenida, y le felicitó por su desempeño. “Te he visto muy bien como concursante, se te dan muy bien los concursos”, valoraba el comunicador andaluz. “Yo lo odio, prefiero torturar”, le respondió entre risas Silvia Jato.

De esta manera, Jato quería dejar claro que está más cómoda en la silla del presentador que en la de invitada, poniendo a prueba su rapidez y sus conocimientos. Hay que recordar que Silvia presentó Pasapalabra entre los años 2000 y 2006, cuando puso rumbo a Telecinco para conducir otro concurso, ¡Allá tú!.

Antes de seguir con los siguientes invitados, Roberto Leal hizo una pregunta a Silvia: “¿A ti no te pasaba en tu época, cuando te hacían entrevistas, cuando presentabas el programa, que te hacían roscos constantemente?”.

“Total”, afirmaba Jato, entre risas. “Allá donde voy me lo hacen y me ponen en un brete...”, reconocía Leal. “Creen que lo sabes todo, y no sé nada, y salgo de allí con las orejas de burro. Pero eso es así, la magia del juego”, valoraba con humor Jato. Y añadía que es “un privilegio” que ese tipo de cosas sucedan.

Solo podemos decir que a #Pasapalabra se viene a disfrutar y más con estos increíbles invitados. 🤗



Esta tarde a las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/PPrKdmtYjy — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 4, 2025

En la tarde de ayer, Pasapalabra tenía en juego un bote de 1.948.000 euros, y Rosa y Manu se midieron las caras en su duelo número 179. Manu partía con ventaja, con 152 segundos para responder, mientras que Rosa solo tenía 128.

Aunque ambos ya son grandes expertos a la hora de jugar al rosco, y no son pocas las veces que firman un empate, en esta ocasión Rosa no tuvo una gran tarde. Acumuló dos respuestas incorrectas, y finalmente Manu ganó la prueba. Por ello, hoy deberá jugarse la continuidad en la temida silla azul.

En cuestión de audiencias, Pasapalabra fue lo más visto de su franja con una gran comodidad. En concreto, anotó un 19,3% de cuota de pantalla, con una media de 1.352.000 espectadores. Sacó más de 10 puntos de ventaja a la segunda opción, y superó los 2,6 millones de espectadores únicos.