Rechaza 6.556 euros en ‘Allá tú’ y acaba ganando una mosca: “No me considero una persona sensata”

El programa ¡Allá tú! de Telecinco tuvo este domingo como protagonista a Sheila, una educadora infantil que está preparando su boda con su novio. Colecciona muñecas, y tiene el sueño de montar su propia escuela infantil. Sin embargo, su paso por el concurso de Telecinco no le va a ayudar precisamente a ninguno de esos dos proyectos.

Aunque comenzó con la caja número 11, se le ofreció la posibilidad de escoger otro número y cambió de caja por la 12. No tuvo una gran noche, y en la ronda final le quedaba una mosca, 500 euros y 12.500 en las tres cajas. El banquero le ofreció 4.111 euros, y ella decidió triturar la oferta.

“Tenía una cosa clara y lo he repetido a diestro y siniestro y aunque me vaya con la mosca, me voy con todo”, afirmaba la albaceteña. Tenía que abrir otra caja, y salieron los 500 euros, por lo que solo le quedaba la mosca o los 12.500 euros. “¡Que me voy con una mosca!”, vaticinaba la joven.

“Y si llama el banquero puede que te haga una oferta y te interese...”, le proponía Jesús Vázquez. “Amo a los animales, la quiero viva”, decía Sheila entonces, que ya preveía que volvería a casa con la mosca. “Es de las que se ponen en los urinarios. ¡Es broma!”, le decía Vázquez.

El banquero llamó. “Tiene dos noticias”, avanzaba Vázquez. La primera era que la mosca “está viva y es muy barata de mantener”. Y la segunda, que le ofrecía 6.556 euros, “la mejor oferta que ha tenido en una noche en la que la suerte no te ha acompañado, evidentemente”.

Jesús Vázquez en 'Allá tú'.

Sheila contó entonces que cuando ve el programa en casa con su novio ella siempre cuenta que jugaría, y que su novio le dice que está loca. “Yo voy a venazos, te lo juro de verdad. Yo les digo que jueguen”, aseguraba en referencia a los participantes.

“Yo precisamente no me considero una persona sensata para nada. Me viene una idea, la hago y luego pregunto”, seguía relatando. Y, tras pedir perdón a su madre, trituró la oferta.

“Quédate con tus últimas palabras, es tu carácter”, le proponía Jesús Vázquez, al abrir la caja. “Y me voy a morir así”, insistía la concursante, que acabó descubriendo que había ganado “una mosca, eres así, impulsiva. Id preparando la mosca. Lo siento”, le consoló el presentador, antes de pedir un aplauso para ella.

¡Allá tú! sigue sin echar raíces en la noche del domingo en Telecinco. En la primera entrega de este 3 de agosto, en la que participó Sheila, el concurso marcó un 7,6% con 627.000 espectadores, lo que supone una bajada de dos décimas y 74.000 espectadores respecto a la semana anterior. Y la segunda entrega, emitida a continuación, hizo un 8,4% con 321.000.