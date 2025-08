Terelu Campos responde con firmeza a los que critican su portada: "He heredado la buena genética de mi madre"

Terelu Campos no quiere que nadie ensombrezca el momento profesional dulce en el que se encuentra. No sólo ha recuperado su posición como presentadora con su propia sección en Fiesta, sino que está triunfando sobre las tablas con la obra Santa Lola. A ello se ha sumado su posado en bikini, que no ha dejado indiferente a nadie.

Con este 2025 convertido en su primer año como abuela, dado que su nieto Carlo nació el pasado 4 de diciembre, Terelu sigue consolidando su gran ‘revival’, con apoyos como los de Lara Dibildos o los de su propia hermana Carmen, hasta Belén Rodríguez le ha felicitado por su portada para la revista Lecturas. Muy comentado fue su breve paso por Supervivientes.

Sin embargo, precisamente, dicha portada ha desatado todo tipo de comentarios. La malagueña ha sido acusada de haber pedido que se utilizaran programas como Photoshop para modificar su aspecto y realzarlo. Además, han estado titulares que han desatado diversidad de opiniones. El más explícito: “echo de menos los besos y los abrazos de un hombre”.

Aprovechando su sección en Fiesta, Terelu ha contestado directamente a las críticas. Terelu ha admitido que las imágenes tienen retoques, pero que estos son mínimos. De hecho, ha justificado uno relacionado con su vientre, dado que el tono de piel de su abdomen era notablemente más claro que los de sus extremidades.

“Me he visto poco porque no he tenido mucho tiempo. Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de Supervivientes y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color”, expresaba.

Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

De ahí, que la comunicadora reconociese que su abdomen haya sido retocado, pero sólo en lo referente al tono de su piel, para igualarlo al resto de su cuerpo. De la misma manera, Terelu sí que pidió que le quitaran ciertas imperfecciones de los brazos y el vientre. Pero, una vez más, retoques mínimos.

“Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada”, compartía.

“La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre”, concluía, esperando así zanjar la polémica.