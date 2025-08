Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua sobre Noelia Núñez: "Recibió hostias como panes, pero no escarmentaba"

Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar comentar la actualidad, pese a estar disfrutando de unas semanas de vacaciones antes de volver a ponerse al frente de El diario de Jorge. El presentador se ha enmarcado esta vez en el escándalo público y político que ha rodeado a Noelia Núñez, la exdiputada del Partido Popular que dimitió tras reconocer que incluyó información falsa en su currículum.

Cumplía 55 años en una isla de Indonesia y empezaba con la vorágine del regreso a casa: "Mañana lunes aterrizaremos en Madrid después de un día entero dando tumbos. Lo bueno es que todavía me queda un mes y una semana de vacaciones". Sin embargo, no ha desaprovechado la ocasión para incluir su perspectiva sobre las últimas noticias en España.

Y expresando aquello que tiene en mente, con un año más a sus espaldas, comentaba que "con las parejas pasa igual que con los estudios, que tenemos que elegir demasiado jóvenes". "Creo que no es una carrera para estudiar con veinte años", decía.

"Quizás Noelia Núñez también piensa así y dejó para mañana los estudios, aunque se vio en la obligación de mentir porque nuestra sociedad, enferma de titulitis, no entiende que alguien pueda sobresalir sin tener ninguno", añadía el televisivo. Además, completaba su opinión asegurando que "a chula no le gana nadie, no se adjudicó uno sino tres títulos".

"La cuestión es: ¿y por qué no se colgó encima cuarto y mitad más de licenciaturas? Total, ya puestos", ha comentado el rostro de Telecinco, dando inicio así a su reflexión sobre la trama. Ha reconocido que durante su viaje a Indonesia ha estado muy "enganchado" a esta polémica, que se ha comentado en todos los programas de televisión españoles.

Además, en el blog que escribe para la revista Lecturas, Jorge Javier ha desgranado cómo manejó la protagonista lo sucedido: "Noelia se paseó un día por todas las televisiones y en todas recibió hostias como panes pero ella, inasequible al desaliento, no escarmentaba". Y es que, tal y como explica el presentador, "salía de un plató y se metía en otro para volver a salir trasquilada".

"En uno se quejó de que le habían insultado en redes sociales", exponía. Y dando un repaso a los programas por los que pasó Núñez para dar la cara, recordaba cómo "Gonzalo Miró la puso frente quejarse una de que la insulten cuando ha lucido toda ufana una camiseta en la que se leía 'Me gusta la fruta'".



"No cuela que se presente ahora como un ejemplo de dignidad por haber dimitido porque lo ha hecho cuando la han pillado. Es como si matas a alguien y utilizas como atenuante que se iba a morir igual. La excusa es frágil", ha concluido Jorge Javier.