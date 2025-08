Buenafuente despide temporada dejando en el aire la renovación: “Este programa parecería que tiene futuro”

Andreu Buenafuente se despidió anoche de los espectadores en la entrega número 12 de Futuro imperfecto. Un programa en el que una semana atrás bromeó con su falta de vacaciones, y, por eso, arrancó en el escenario con un enorme flotador en forma de flamenco alrededor de su cintura.

“A lo mejor no hace falta que les diga que nos vamos de vacaciones. Me he puesto este flotador y no me lo voy a quitar hasta septiembre”, avanzaba el comunicador. Tras esto, bromeó con la manera en la que entorpecería su decisión para llevar a cabo algunas situaciones cotidianas, como ir al baño, pero dejó claro que prefiere eso que “trabajar con 40 grados”.

“Un saludo para los que niegan el cambio climático desde aquí”, añadía el comunicador. Así, aprovechó para recordar que hay gente que asegura que ha habido cambios climáticos desde siempre, “desde la prehistoria, como si ellos hubiesen estado ahí. Viendo cómo actúan y cómo piensan, no descartemos que ellos sean seres prehistóricos poco evolucionados”, remataba.

“¿Ha sido un éxito arrollador?”, se preguntaría después Buenafuente sobre esta primera temporada de Futuro Imperfecto. Y sentenciaba: “Nos ha visto la suficiente cantidad de gente como para decir que este programa parecería que tiene futuro, imperfecto, pero lo tiene”.

A pesar de ello, no confirmó que el programa hubiese renovado por una segunda temporada. Y añadía: “Gracias a RTVE por esta apuesta y la libertad creativa con la que hemos trabajado. No nos han dicho absolutamente nada”. En el público se hizo un cómico silencio. “Ya estáis ahí buscando...”, apuntaba el presentador.

Imagen de 'Futuro imperfecto'.

“Hemos trabajado mucho. ¿Demasiado? Me pregunto, ahí lo dejo. Pensaba que trabajabas mucho de joven labrándote el futuro y luego vas bajando el pistón”, reflexionaba el humorista catalán. Sin embargo, aseguró sentirse “un privilegiado y estoy dispuesto a aprovecharlo”.

Y, de paso, aprovechó para dar las gracias a su equipo. “¿Podrías hacerlo solo? No. A lo mejor sí. Pero también te digo, sería mucho más sencillo y previsible, tipo la misa de La 2”.

Futuro imperfecto se ha consolidado cada jueves en las audiencias como uno de los éxitos del entretenimiento del prime time de La 1. Tras su notable estreno a comienzos de mayo (1.233.000 espectadores, 12,8%), alcanzó su récord el pasado 5 de junio, con un 16,8% de cuota, 1.592.000 espectadores y más de 4,5 millones de contactos.

El programa se ha realizado en un teatro con 700 personas de público, ante las que Andreu Buenafuente da su visión de los temas que le llaman la atención, y en esta temporada ha tocado desde Montoro al cumpleaños de Lamine Yamal.