El director de la obra de Terelu Campos frena las críticas en ‘Espejo Público’: “A mí esto me ofende”

Una vez más, Espejo Público habló de la obra teatral de Terelu Campos, Santa Lola, que anoche se representó en Benalmádena, Málaga. “Ha conseguido ser profeta en su tierra”, celebraba Belén Santos para introducir el tema, pero destacando que está “más sola que nunca, porque no ha ido nadie de su familia a verla”.

El paparazzi Raúl García fue bastante crítico con Terelu. “Lo importante es que llenaron. Si no llenan en Málaga ¿dónde van a llenar?”, preguntaba. Y dejaba en el aire que si volverían a llenar, por ejemplo, en Granada, donde irá próximamente con el montaje.

Miquel Valls entonces sorprendió a todos al dar la bienvenida a alguien que conoce muy bien Santa Lola: César Lucendo, su director. Y la charla comenzó con Miquel Valls dándole la enhorabuena por haber llenado. “Estuvo muy bien, el teatro lleno, la gente nos recibió de maravilla y estamos muy contentos”, aseguró Lucendo, quien en los 90 fue popular en televisión por su trabajo en Médico de familia.

“El teatro es como si fuese una familia. El teatro es todo, los compañeros, el texto, las situaciones. Sé que es muy mediática y estáis locos por sacarle punta a todo, pero Terelu es una tía supernormal”, sentenciaba Lucendo.

Y, de paso, el dramaturgo aprovechó para afear a Raúl sus palabras de decir que llenaron porque estaban en Málaga. “En Valladolid no llenó”, le apuntó el paparazzi. “Tenéis un cariño especial en este programa a decir que no vendemos entradas, que las regalamos. De verdad, está funcionando bien. Lo mínimo que digo es no respeto, pero sí compañerismo por el trabajo que estamos haciendo todos”, se jactaba César.

Miquel Valls deslizaba que “gracias a este trabajo César puede dar de comer a sus hijos”. “Yo no evalúo la obra en sí. La gente que la ha visto me ha dicho que está muy bien”, aseguraba Raúl, que ponía más el foco en Terelu Campos y su faceta de actriz.

“Yo vivo del teatro, es mi pasión y puedo vivir de lo que realmente me apasiona. Terelu está conmigo, no hay que negar que es mediática, que atrae al público y se traduce en venta de entradas”, seguía exponiendo Lucendo.

Y añadía: “Lo que no me gusta es que estéis todo el rato despreciando que si se han regalado entradas, que si no vamos a llenar. A mí esto me ofende, porque es mi profesión. Es como si yo digo que en el programa que tú estás sentado dices que eso no puede ser, es una basura”, le recriminaba directamente a Raúl García. Y el paparazzi le respondía que “me puedes juzgar a mí como Raúl como colaborador, que yo no te guste, y no al programa. Evalúo a Terelu como actriz y no a la obra”.

“Estás devaluando a Terelu como actriz, y diciendo que si es en Málaga que como no vamos a llenar”, señaló de nuevo el dramaturgo. Y seguía lamentando: “No se puede decir que ha llenado porque es su tierra. ¿Y si llenamos Granada dirás que son invitaciones y que está todo regalado? Os ruego y os pido de corazón que lo respetéis. Que os informéis. Que diré el teatro no está lleno, yo no tengo por qué mentir”, aseguraba.

“Yo la obra la respeto, lo que evalúo es a Terelu como actriz”, insistía Raúl, a pesar de no haber visto la función. “No estás evaluando a Terelu Campos como actriz, porque no estarías diciendo eso”, le volvió a señalar Lucendo. Y terminó por valorar cómo la representación del día anterior, que fue al aire libre, fue muy complicada y Terelu “se vino arriba ante la adversidad y lo sacó adelante”.