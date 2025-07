Isabel Rábago, sobre las fotos robadas en bañador: “La presión que hay para ir a la playa es alucinante”

El programa Espejo Público ha analizado las portadas de las revistas del corazón de este miércoles. Y en una de ellas aparece Tamara Falcó en bañador, y en otra, Terelu Campos, también luciendo traje de baño. Y Miquel Valls ha organizado un pequeño debate sobre si hay retoque o no en ambas imágenes.

“Estoy a favor de los retoques”, sentenciaba nada más arrancar la tertulia Isabel Rábago, en concreto, fijándose en Tamara Falcó. “Creo que Tamara no está retocada. Está espectacular”, valoraba su compañera Belén Santos.

“Está retocada. Si te das cuenta, esa foto la subió a redes sociales y no la subió así. La subió a 50 metros, y al ampliarla ha perdido. Tiene una capa en su piel que no tiene. El ombligo casi desaparece. Tamara no tiene esa cintura, todos conocemos el cuerpo de Tamara”, valoraba por su parte el fotógrafo Raúl Santos.

“¿Y qué? Es tu Instagram, pones lo que te da la gana, es una persona con la que nos hemos metido con ella, con su físico, y es feliz”, defendía Isabel Rábago a Falcó.

Luego llegó el turno de analizar la foto de Terelu Campos. Y Raúl apuntaba que había retoque, pues recientemente habría perdido peso en su paso por Supervivientes. “No ha perdido nada”, le corregía Rábago.

Raúl García en 'Espejo Público'.

“Tiene un filtro en esa cara y esa piel que no es la cara de Terelu ni la piel de una señora de 60 años”, seguía diciendo el fotógrafo. Y es que, para él, “hay que salir tal como eres y estar contento con tu cuerpo”, sin retocar las fotos.

“Yo estoy muy orgullosa de tu cuerpo, y me retoco y estoy mucho más feliz. No me quito 40 kilos, pero me quito el pliegue que me ha salido mal, que parece que tenemos que estar perfectas así en la playa. Y los fotógrafos nos pillan en fotos que no queremos salir”, volvía a apuntar Rábago. Incluso dijo que si hiciese una exclusiva en bañador “pongo por contrato que me retoquen”. “ Raúl, no hay que fijar la atención en un cuerpo, sino en la cabeza”, deslizó Miquel Valls.

Más adelante, el programa hizo un ranking de qué personajes del corazón serían los mejor pagados por ser pillados en traje de baño. Y en la cuarta posición situaron a Isabel Preysler. “Para la edad que tiene está muy bien”, aseguró Raúl García, que es paparazzi.

“Vamos a dejar ya de edad y de cuerpo. Que nosotros llegamos con diez años más y 40 kilos más”, pidió Miquel Valls. Y, en ese sentido, Isabel Rábago apostilló: “La presión que hay ya para ir a la playa, es que es alucinante”.

Finalmente, Raúl García valoró en unos 20.000 euros lo que se pagaría por unas fotos de Isabel en un barco con su familia. Por encima de ella el programa situó a Isabel Pantoja. “Isabel Pantoja haciendo algo ya vale dinero, como no hace nada nunca”, bromeó Belén Santos. Sobre la cantante, Raúl explicó que hace tres años estuvo cerca de pillarla en la playa, en Cádiz, pero ella pareció darse cuenta de su presencia y se fue.

En el top se encontraba, en segundo lugar, la infanta Sofía. “Casa Real siempre es lo mejor que se paga, en bikini o no bikini”, detallaba García, valorando en más de 40.000 euros unas fotos de la hija de los reyes de España. “E igual esas fotos no saldrían”, deslizaba.

Y, en primer lugar, el programa situó a la Reina Letizia. “Un cheque en blanco” es lo que se daría por fotos de la monarca tomando un baño. “Para retirarte no, pero te llevas unos añitos sin trabajar”, aseguró García sobre cuánto alcanzarían esas fotos en el mercado. Y añadió que se podrían publicar “si ella da consentimiento”.