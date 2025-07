Un soltero de Barcelona vuelve a fracasar en el amor por sus comentarios: "No sé si mirarte a los ojos o a los pechos"

El restaurante del amor de Telecinco vuelve a abrir sus puertas una noche más para recibir a los solteros que buscan encontrar una nueva pareja en el dating show más popular de la televisión española.

Paco, un pensionista de 58 años, ha decidido presentarse en First Dates a pesar de sus inseguridades: "He tenido el complejo de ser feo, porque me lo han dicho y me ha cohibido. Me ha echado un poco para atrás". "La nariz también, pero ahora ya me río", ha confesado.

Con una pasión desmedida por la música, el soltero ha arrancado a cantar en varias ocasiones a lo largo del episodio. Eso sí, entonando temas de lo más conocidos, como Laura no está. "Yo creo que cada vez canto mejor, porque cada vez le pongo más ese sentimiento que le hace falta a las canciones", ha dicho Paco con convicción.

Paco se presenta en 'First Dates'. Telecinco

"Aquí donde me ves, he hecho muchas cositas sexuales", le ha desvelado a Laura Boado, la camarera de First Dates, mientras se levantaba para bailar. "Le he dado la importancia al sexo que se merece, de cachondeo", explicaba.

A su encuentro ha llegado Susana, una mujer de 57 años, divorciada y con dos hijos. "Mis amigos y mis amigas me dicen que les gustaría ser como yo de mayor", ha comentado ella en su introducción. Además, se ha definido como una persona "divertida, muy cachonda, bailarina, deportista y simpática".

La primera impresión sobre Paco no ha tardado en llegar: "Tiene cara de buena persona, pero pillo". Y él ha empezado a bromear en cuanto ha visto a su cita de la noche: "No sé si mirarte a los ojos o ahí", ha dicho, refiriéndose a sus pechos.

Susana, divorciada de 57 años en 'First Dates'. Telecinco

Tampoco ha desaprovechado el momento de mostrarle sus dotes artísticas, dedicándole entre risas la canción de Susanita tiene un ratón. "Le he mirado el escote y lo mejor de todo es que no se ha mosqueado, se ha reído", ha expuesto con satisfacción ante el equipo del programa.

A lo largo de la velada, han compartido su experiencia en el amor. Susana le ha contado que estuvo casada durante 25 años y que tiene dos hijos, uno de 32 años y otro de 25. Cuando ha sido el turno de Paco, se ha apresurado a decir que "no tiene nada", y que nunca ha tenido una relación ni ha estado casado.

Parece que esta información no ha sentado bien a su acompañante, ya que ella, de inmediato, ha declarado que "la impresión que me ha dado no me ha gustado nada desde el primer momento".

Paco no ha tenido suerte en las relaciones, aunque tampoco lo ha intentado con mucho ímpetu: "Fui una vez a por una mujer y no me salió bien". Susana, tras esta confesión, e incrédula por lo que estaba escuchando le ha dado un consejo: "Te vendría bien apuntarte a yoga y meditar". Una opinión con la que él no ha estado muy de acuerdo.

"¿No trabajas en nada?, ¿estás solo con la pensión?", le ha preguntado ella tras conocer su situación actual. Él le ha contado que solo estaba cobrando 480€ por la prejubilación, un hecho que tampoco ha agradado a su cita: "Tener un hombre al lado que no se menea para trabajar y ganar dinero, qué quieres que te diga?".

"Con el tema de la minusvalía podrías haber entrado en Correos y haberte presentado a las oposiciones", le ha rebatido Susana. Un argumento que lo ha dejado boquiabierto y ante el que ha reaccionado con visible molestia:"¿Qué minusvalía?, ¿qué dices? Estoy cobrando una prestación".

Cita de Paco y Susana. Telecinco

Y el momento de la decisión final ha llegado después de un comentario irónico por parte de Juan: "Yo quiero conocer el ratón de Susanita, ¿me lo enseñarías?", a lo que ella se ha negado en rotundo.

Mientras que para él sí que ha surgido la chispa del amor, Susana ha rechazado la opción de tener una segunda cita con su acompañante.