El escatológico motivo por el que Belén Rodríguez abandona en directo 'Tardear': "Me hago caca. Vengo con diarrea"

Los programas en directo tienen un elemento único: los momentos improvisados. Verónica Dulanto y buena parte de los tertulianos de Tardear se han quedado sin palabras cuando Belén Rodríguez abandonaba repentinamente el plató. ¿El motivo? Una urgencia fisiológica.

Este martes 29 de julio, la periodista madrileña estaba en la tertulia de la actualidad del corazón. Tras comentar el regreso de Terelu Campos como presentadora en su propia sección en Fiesta, donde Belén Ro también colabora, tocaba abordar un tema espinoso para la contertulia.

El magacín vespertino rescataba las recientes e incendiarias palabras de Sergio Alis contra Rodríguez. Dulanto anunciaba justo el tema que se iba a abordar, para comentar las declaraciones del expanelista, rostro muy conocido en los programas del corazón en los años 2000.

Sin embargo, parece que a Belén Ro le surgía un incómodo previsto: debía ir al baño. La madrileña interrumpía a la presentadora, levantándose y excusándose del motivo por el que debía marcharse rápidamente del plató.

“Me estoy haciendo caca. Me tengo que ir, luego vuelvo”, revelaba mientras se levantaba, provocando una carcajada general entre el público. Dulanto intentó evitar que la periodista dejase el set. “Esto es una excusa que me estás poniendo”, exclamó la presentadora.

Belén Rodríguez en 'Tardear'. Mediaset

“Sabes que luego soy una facilona”, respondía Belén Ro, quien señalaba así que no quería abordar las palabras de Sergio Alis contra ella. La tertuliana insistía en que debía ir urgentemente al servicio. “Me estoy haciendo caca. Ya se lo he dicho antes a Leti [Requejo]. Que vengo con diarrea desde que volví de Ámsterdam”, argumentaba.

Requejo comenzó a reírse, como también otros tertulianos, como Carmen Borrego. “Es fuera de coña. No quiero hacerte un feo, cariño”, se justificaba Rodríguez. “Me sabría fatal, Vero, porque te respeto mucho”, se justificaba Belén Ro.

Plató de 'Tardear'. Mediaset

“Me tengo que ir. Te lo prometo”, expresaba la madrileña mientras abandonaba el plató, exclamando también contra la foto que el magacín había elegido para mostrar las palabras de Alis contra ella. “Vero, no te preocupes, que me quedo yo y lo explico”, añadía Borrego.

La colaboradora fue corriendo al servicio, mostrando las cámaras cómo Belén Ro iba por los pasillos, justamente, a los sanitarios de Mediaset. Alis acudió de invitado a Fiesta donde tildó a la madrileña de ser “tóxica” y “mala persona”.

Años atrás, Alis cargó duramente contra Terelu Campos y Carmen Borrego. “Son unas petardas y unas impresentables”, expresaba duramente contra las hermanas. Ahora el turno ha sido contra la amiga de las hijas de María Teresa Campos.

Verónica Dulanto y Belén Rodríguez en 'Tardear'. Mediaset

“Teresa Campos tenía a gente tóxica dentro del programa, y hablo de Belén Rodríguez”, a la que señaló como “mala persona”, por presuntos asuntos laborales. Tras mostrar sus declaraciones, Borrego salió a defender a Belén Ro.

“Me da mucha pena que un periodista como Sergio Alis, que podría tener su sitio en cualquier tertulia, sólo entre en televisión para hablar mal de compañeros. Primero lo hizo conmigo y ahora con Belén. Todo lo que está diciendo es mentira”, ha afirmado contundentemente la madre de José María Almoguera.

“Mi madre le dio una oportunidad. Era un chaval de Marbella, tenía su agencia de modelo. La cayó en gracia. Pero él nunca llevó el corrillo, era Víctor Sandoval. Él estaba de reportero. Sí que cuando no estaba Víctor, él hacía su labor. Era un currante, pero es horrible lo que dice de Belén”, manifestaba.

Tras dejar el tema y ya cuando el magacín estaba abordando el tema de Anita Williams, Belén Rodríguez regresó al plató. “¿Te has vaciado?”, le preguntaba Dulanto. Belén Ro le respondía afirmativamente, mostrándose más tranquila. “Ya he entendido todo. Carmen nos lo ha explicado”, apostillaba la presentadora.