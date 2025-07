“Una consulta propia”: Manu Pascual ya sueña con el bote de ‘Pasapalabra’ y desvela a qué lo destinaría

El concursante Manu Pascual entró la semana pasada en el prestigioso ‘club de los 300’ de Pasapalabra. Y es que ya ha superado las 300 tardes ininterrumpidas en el programa de Antena 3, una hazaña a la que antes solo había llegado otro concursante (y bastante mítico).

“Es un placer estar con Orestes en este club”, ha afirmado Manu en una entrevista exclusiva para la web de Antena 3. Sobre Orestes Barbero (que luego se convirtió en El Espartano de El Cazador). Del burgalés pensaba “este hombre no se va nunca, y ahora estoy yo en la misma posición. Vas programa a programa, no te das cuenta y de repente aparecen 300”.

Fue el 28 de mayo de 2024, una fecha que “miras al tiempo y piensas: qué lejos está. Pero a la vez parece que está cerca”, según Manu. El concursante reconoce entre risas que “cometió el error” de volver a ver su primer programa, y que, a pesar de la trayectoria, “siempre tienes que tener un puntito de tensión” para concursar, “porque entonces estás perdido”.

Manu ha estado cuatro veces a una sola palabra de ganar el bote. Pero como era consciente de que no se sabía la que le faltaba, para él es como si le quedasen ocho. “Pero he acertado 24 y el estudio está funcionando”, celebra.

De ganar el bote, que en la actualidad supera los 1,9 millones de euros, Manu apunta que “ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo”.

Manu Pascual en 'Pasapalabra'.

“No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando”, avanza también el madrileño, que tiene claro que no dejaría de formarse en la psicología y en otras áreas que le interesan, que están “aparcadas, pero siempre presentes”.

Y en esa mochila de sueños también entra el tener “una consulta propia”, que es algo que “se ha apartado un momentito, pero volverá”. En la actualidad, cuando no estudia para el concurso, se dedica a hobbys como el cine o ver series, y los fines de semana descansa “para no saturarte”.

Su secreto para continuar al pie del cañón es encontrar un equilibrio: “Siempre procuro ir día a día, no venirme arriba en los grandes momentos, y no venirme abajo en los malos momentos”. Y de todos los rivales que ha tenido, destaca a Nacho Mangut, quien le ayudó “mucho a mejorar” y le recomendó “ponerse las pilas, porque si no vas a sufrir mucho”.