Antonio Rossi carga contra Gloria Camila y la hermana de Michu: "Están en una guerra donde no pintan nada"

Nadie guarda silencio en la guerra por la custodia de la hija de Michu y José Fernándo Ortega. Esta vez, el protagonista del escándalo ha sido Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila, que se sentó en el plató de Fiesta el pasado sábado, 26 de junio.

"No es plato de buen gusto hablar de Michu, que acaba de fallecer. He sentido vergüenza de cómo se ha hablado de intereses de una menor, que debería ser lo que más importase en este momento. Me ha parecido tan deleznable", denunció el colaborador del programa. Y añadió:"Me parece bochornoso y lamentable que se esté hablando de una menor de edad en esos términos. Me parece penoso".

Después de su intervención en Telecinco, Gloria Camila apareció un día después en el mismo espacio. "Lo que diga este hombre me da un poco igual. El primero que ha hablado 'malamente' de nosotros y se ha aprovechado siempre de todas las situaciones para sumarse al carro ha sido él", afirmó la hija de Ortega Cano.

"Echamos de menos a Kiko Jiménez interviniendo en esta polémica", ha comentado Joaquín Prat bromeando en el programa de este lunes. "Carga contra Gloria por odio", ha asegurado Alessandro Lequio. Además, ha cuestionado su actitud: "Yo creo que Gloria ha sido impecable y nunca he entendido el rencor de Jiménez contra ella, porque no lo hace solo por dinero, lo hace porque le sale de dentro".

Carmen Borrego también ha apoyado a su compañera de cadena: "Él ha hablado de todos los miembros de esa familia. La guerra no la ha empezado Gloria, ella ha sido muy prudente en todas sus manifestaciones". Alejandra Rubia ha entrado también en el tema, confirmando que "es el reflejo de una relación que ha acabado muy mal".

Antonio Rossi, dejando a un lado la intervención de Kiko Jiménez, ha sido el más estricto tanto con Gloria Camila como con Tamara, la tía de la menor. "El que tiene la tutela, si la quieren pedir, es José Ortega Cano".

Antonio Rossi opina sobre la guerra entre Gloria Camila y la hermana de Michu. Telecinco

"O toma las riendas Ortega Cano o no hay nada que hacer", apuntaba el colaborador de Vamos a ver, a la vez que consideraba que se está viviendo una guerra mediática entre dos tías "donde no pintan absolutamente nada".

"Todo parece muy fácil y estamos viendo a gente meterse y decir barbaridades entre ellos, y los grandes adultos son los que tienen que tomar la decisión y las riendas del asunto", ha concluido Rossi.