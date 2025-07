Los padres de Montoya se sinceran sobre cómo está su hijo tras su parón televisivo: "Ha necesitado ayuda psicológica"

Ha pasado más de un mes desde que Montoya decidiese alejarse de los medios de comunicación. El sevillano, quien logró llegar a ser un fenómeno internacional (su paso por La isla de las tentaciones logró ser comentado desde en la cadena rival de Telecinco, Antena 3, hasta los platós de programas de Estados Unidos).

Sin embargo, su paso por Supervivientes terminó desbordándolo, provocando que quisiese tener una temporada fuera de los focos. Este pasado 25 de julio, en De viernes, sus padres han hablado de su estado actual.

La madre del sevillano ha compartido que Montoya está mejorando. “Poquito a poco él se va encontrando mejor. Ha necesitado ayuda psicológica, pero lo vemos mucho mejor, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso”, declaraba al magacín nocturno.

“Está en casa, no es que salga mucho, a él todavía no le apetece mucho salir, va a su gimnasio o a lo mejor juega con sus amigos una pachanguita de fútbol, pero poco más. No está él todavía saliendo mucho”, agregaba su progenitora.

Con lo cual, Montoya está progresando moderadamente, gracias a que decidió pedir ayuda psicológica. De hecho, su padre ha señalado que el sevillano tiene proyectos en mente, más relacionados con su pasión por el arte.

La madre de Montoya en su entrevista en 'De viernes'. Mediaset

“Prefiere retomar la música y después viendo ofertas que tiene de publicidad, de televisión, pero siempre que lo que haga le haga feliz, que las cosas que haga que sean con un motivo que lo engrandezcan. Y ante todo que sea feliz, lo que haga que sea feliz”, expresaba.

Ya Tardear adelantaba que Montoya planeaba que su regreso fuese con Ibai Llanos, marcando así un perfil diferente al que se le ha visto en los realities. “Él está feliz de que la gente lo quiera y nosotros feliz de verlo. De hecho, esto va a ser una sorpresa para él porque no se espera que estemos aquí, pero se lo merece”, declaraba su madre.

Montoya en 'Tardear'.

“Estamos orgullosos de él, de verdad, mucho, de sus valores, de su forma de ser, de lo generoso que ha sido”, proseguí su progenitora, visiblemente emocionada, quien no ha dudado en visibilizar cómo sufrió su hijo al sentirse tan abrumado con la fama.

“Lo llevamos a su médico porque la crisis de ansiedad que llevaba era tremenda no pegó ojo en toda la noche. Ansioso a más no poder y el médico, pues evidentemente le dio la baja y le dijo, tienes que apartarte, tienes que apartarte de todo esto, a ti esto te hace daño y tu salud mental está quebrada por esto”, compartía su madre.

José Carlos Montoya en 'La isla de las tentaciones'.

Sus padres han hablado sobre lo complicado que fueron sus primeras semanas tras terminar su aventura en Honduras. “Muy mal, había veces que no paraba de hablar, entonces pues nosotros, su padre, su madre, su hermana, nos sentábamos con él y lo escuchaban y hablaba. Otras veces se levantaba y apenas hablaba, pues respetábamos su silencio”, ha explicado su madre.

“Ahora, en estos momentos, es cuando estamos empezando a verlo ya muy mejorado. Su psicólogo está muy contento con él por los avances y los progresos que ha hecho. Y nosotros pues felices desde luego”, concluía.