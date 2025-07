Jessica Bueno revela cómo vive su regreso a 'Supervivientes': "Me encuentro más fuerte que nunca, no le temo a nada"

Telecinco ya calienta motores para su próxima temporada televisiva. Por ello, en el último episodio de De viernes antes de las vacaciones de agosto, el magacín ha contado con una de las participantes confirmadas de la segunda edición de Supervivientes: All Stars: Jessica Bueno.

Aunque han sido varios los nombres que han salido publicados en medios de comunicación, desde BLUPER se confirmó la participación de Elena Rodríguez y Noel Bayarri, ha sido el de Jessica Bueno el primero que Telecinco ha hecho oficial.

La modelo ha hablado de cómo se está preparando para regresar a Honduras. La sevillana ya participó en 2011, convirtiéndose en la undécima expulsada. La exparticipante de GH VIP llegó a estar 77 días en la aventura, por lo que se trata de una concursante que puede dar juego en esta edición especial del reality.

Pero Bueno no sólo ha ido a De viernes para hablar de Supervivientes. La Miss Sevilla 2009 también ha aclarado cómo se tomaron sus hijos que vaya a irse de nuevo a la aventura y cómo es la situación actual con su ex, Jota Peleteiro.

La modelo considera que va a Honduras “mucho más madura”. Precisamente, en este 2025 se cumplen 11 años de su primer intento de coronarse ganadora del reality show más extremo de la televisión. “Antes era una niña que acababa de salir de mi casa, de mi pueblo, y era muy joven”, confesaba.

Jessica Bueno en 'De viernes'. Mediaset

La maniquí va a Cayos Cochinos dispuesta a ganar. “Me encuentro más fuerte que nunca, no le temo a nada”, ha declarado a Santi Acosta y Bea Archidona. Por supuesto, eso no ha impedido que hable de lo que más le preocupa sobre su participación: echar de menos a sus hijos.

“Lo hago por ellos, para demostrarles que lo hago por ellos y también por mí misma”, confesaba. Justamente, consolidada como un rostro más que conocido y por su labor profesional, la modelo cree que su retorno a Honduras puede marcar un antes y un después en su carrera.

Jessica Bueno, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

Bueno ha hablado sobre cómo sus hijos se tomaron la noticia. “El mayor se ha puesto contentísimo. Como yo he estado viendo la última edición, él la ha estado viendo conmigo. Él es más mayor, está muy ilusionado, lo entiende todo mejor y me anima para que llegue hasta el final”, compartía.

“El mediano se pone contento pero, al final, él está muy pegado a mí, es como yo. Es el más parecido a mí, es muy amoroso, necesita mucho de mí, yo de él. Lo va a pasar un poquito mal, pero ya le he dicho que le voy a mandar muchos mensajes y que, cuando me vean concentrada en alguna prueba, con los ojos cerrados, estaré pensando en ellos”, proseguía.

El que el nombre de los concursantes se haya revelado con tanta antelación le ha permitido a la modelo organizar su marcha a Honduras, especialmente con los padres de sus hijos: Kiko Rivera y Jota Peleteiro. Ambos supieron de la noticia tras publicarse en los medios.

Jessica Bueno en 'De viernes'. Mediaset

Precisamente, sobre el futbolista, la modelo ha hablado. Ambos tuvieron una discusión muy fuerte en ese mismo plató por el tema de la manutención de los hijos que tienen en común.

Bueno está abierta a que Peleteiro se encargue de los niños durante su ausencia. Ahora bien, recordando que es el futbolista el que debe desplazarse y no sus vástagos. “Si él se puede mudar a Sevilla, ningún problema”, declaraba.

Los hijos que tienen en común están escolarizados en la capital andaluza, por lo que debe ser el progenitor quien se adapta a su rutina. La maniquí señaló que el futbolista está pagando la pensión alimenticia, pero que no se está encargando de otros gastos. Sobre esto, ambos están a la espera del fallo de un juicio cuya resolución se espera para diciembre.