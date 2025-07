Gonzalo Miró, sin filtros sobre Noelia Núñez: “En política debe ser más importante ser honesto que tener estudios”

Noelia Núñez ha llevado a cabo distintas intervenciones televisivas este jueves, a raíz de su dimisión de todos sus cargos después de descubrirse que mentía en su currículo y que no tenía finalizada ninguna carrera. Y una de esas paradas ha sido en Espejo Público.

Pero antes de que la ya exmandataria del Partido Popular charlase con Miquel Valls, Espejo Público ha ofrecido un pequeño debate al respecto, después de analizar cuál era el discurso de Núñez y cuál ha resultado ser la verdad.

Para Ana Iris Simón, “está fatal lo que ha hecho y está fatal mentir”, pero siente “cierta pena” por Noelia. “Creo que la están utilizando como chivo expiatorio”, aseguraba. Y opinaba que se la estaría usando como “sacrificio como para venderse en algo distinto al PSOE en un momento estratégico”.

“A mí me consta que lo sabía todo el PP y han estado yendo contra su propio código ético durante meses”, apuntaba por su parte Ismael García. “Estoy convencido de que vamos a ver las puertas giratorias funcionar las próximas semanas, y la dimisión no cae en saco roto para su bolsillo”, adelantaba.

“Va a seguir haciendo lo mismo, porque es lo único que sabe hacer, repetir consignas vacías y aflorar topicazos de todo tipo dentro de sus redes sociales. Que es para mi modo de entender los únicos méritos que tiene esta chica”, siguió diciendo sobre Noelia Núñez. “Siempre hablan de meritocracia los que más tienen que callar”, añadía Ana Iris Simón.

Imagen de 'Espejo Público'.

Gonzalo Miró tomó la palabra asegurando que “no es cuestión de hacer sangre”. “Pero no es una mentira en un currículum, es que se ha regodeado en la mentira, incluso intentando dar lecciones de las mentiras de los demás”, comenzaba.

“No lo centraría tanto en el caso de noelia Núñez. Creo que en política por lo menos, aunque en medicina o ingeniería no, en política debe ser más importante ser honesto que tener estudios. Ha habido grandes políticos que no han tenido estudios, pero no han mentido al respecto”.

Así, Miró reflexionó cómo un político puede mentir, por ejemplo, al decir que tomará una decisión y luego no lo cumple, “sino de mentiras innecesarias, como esta”. Sobre esto, Miró acabó debatiendo con Paco Marhuenda, quien pide “políticos bien formados. Me da cierta paz saber que al frente de Justicia hay alguien que ha estado una brillante carrera como jurista”.