Jorge Javier Vázquez arremete contra Karla Sofía Gascón tras ver 'Superstar': "Yurena ha encontrado una digna sucesora"

Jorge Javier Vázquez está al tanto de la actualidad cinematográfica. Y es que, después de ver Furia, la nueva serie que protagonizan Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Cecilia Roth y Nathalie Poza en la plataforma HBO, el presentador de televisión se ha deshecho en halagos con el elenco.

"Acabo el segundo capítulo con un pedazo de sonrisa que no me cabe en la boca, solidarizándome hasta la médula con los personajes que interpretan Candela Peña y Ana Torrent", ha escrito el televisivo. Una crítica más que positiva para el nuevo proyecto dirigido por Félix Sabroso.

No tuvo tan buena impresión en un principio con el estreno de Netflix, la serie de Tamara Superstar, que narra la vida de la conocida como Yurena. "Veo también varios capítulos de Tamara Superstar, serie que a priori me provocaba un bostezo kilométrico", ha dicho en el blog de Lecturas, donde escribe semanalmente.

Lo que nadie esperaba es la comparación tan curiosa que ha escogido Jorge Javier al ver los capítulos del biopic de la artista. "Ha encontrado una digna sucesora en Karla Sofía Gascón", ha afirmado. Pese a que su opinión final sobre la serie es clara, asegurando que "Nacho Vigalondo es el director de una serie tan inverosímil como adictiva", también ha afirmado con certeza que Yurena le sacará algún 'pero'.

"Es su sino. Vive abonada al “perismo” y al “lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie”, ha comentado en su publicación. Pero, Jorge Javier Vázquez no se ha mordido la lengua, lanzando un dardo también contra Karla Sofía Gascón, aprovechando el momento: "Da igual el día y la hora que sea: la actriz está a punto de publicar un post quejándose de que el mundo sigue conspirando en su contra".

Terminaba su reproche con cierta esperanza de que su actitud cambie en algún momento: "Ojalá salga pronto de este bucle. Tengo ganas de gozarla en otro registro".

En cuanto a los actores que interpretan a los que forman parte de la vida de Tamara en la serie, no tiene más que buenas palabras para ellos: "Ingrid García-Jonsson es Tamara. Y cuando escribo “es” es que es ella de verdad. Ante su excelente recreación se corría el riesgo de eclipsar a todo el que se pusiera a su lado".

También ha alabado la participación de Secun de la Rosa, que "borda a Leonardo Dantés", y a Pepón Nieto como Toni Genil. "Mención aparte merece Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos. Lo de esta actriz es tremendo", ha destacado el escritor.