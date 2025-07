La respuesta de Stephen Colbert a Donald Trump tras cancelarse su programa nocturno en CBS: "¡Vete a la mierda!

Stephen Colbert en 'The Late Show with Stephen Colbert'. CBS

Stephen Colbert se ha pronunciado en su programa al anuncio de que la CBS pondrá fin a su late night show en mayo de 2026. El presentador no ha dudado en hacer gala de su humor, así como también le ha enviado un mensaje claro y directo a Donald Trump, a quien se le atribuye esta abrupta anulación: “¡Vete a la mierda!”

Ha sido en su monólogo de inicio en The Late Show with Stephen Colbert en el late night de este pasado lunes 21 de julio. Colbert se hacía eco de la celebración del presidente estadounidense de la repentina decisión de CBS de cancelar el formato.

El pasado viernes 18 de julio cuando Trump escribió en su cuenta en Truth Social un post en el que se congratulaba de que el presentador perdiera su programa. “Me encanta que despidan a Colbert. Su talento es incluso peor que sus índices de audiencia”, escribía.

Con fingida indignación, Colbert reaccionaba a las palabras del líder republicano. “¿Cómo se atreve, señor? ¿Sería capaz un hombre sin talento de crear la siguiente ocurrencia satírica?”, comenzaba.

El presentador parecía entonces en un marco en el que podía leerse Eloquence Cam (cámara de la elocuencia). Mirando directamente a la cámara, con un simulado y entrecortado acento neoyorkino, exclamó: “¡Vete a la mierda!”

Mensaje de Donald Trump mostrado en 'The Late Night with Stephen Colbert'. CBS

La palabra malsonante fue silenciada, pero eso no impidió que lograse una gran ovación del público en el teatro Ed Sullivan, que vino seguida de vítores con los que los espectadores presentes en el plató gritaban su nombre.

En su monólogo, Colbert señaló que Trump también dijo en su publicación que “Jimmy Kimmel será el siguiente” en ser despedido. A dichas palabras, el presentador respondió con una negativa irónica. “Rotundamente, no. Kimmel, aquí el mártir soy yo. Sólo hay espacio para uno en la cruz. La vista es fantástica desde arriba. ¡Si hasta puedo ver tu casa!”, dijo.

“Amigos, voy a decirlo: la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos”, bromeaba Colbert en su monólogo. “Durante el fin de semana, me di cuenta de que estaban acabando con nuestro programa. Pero cometieron un error: dejarme con vida”, proseguía.

“Y ahora, durante los siguientes 10 meses, tengo vía libre. Por fin, podré hablar con la verdad sin adornos al poder y decir lo que realmente pienso sobre Donald Trump. Lo puedo hacer desde ya”, expresaba, para después decir que no le cae bien el presidente y que “no tiene las habilidades” para su cargo. “No encaja, eso es todo”, expresaba.

Stephen Colbert en 'The Late Night with Stephen Colbert'. CBS

Colbert sí que reiteró sus buenas palabras para CBS, afirmando que “siempre han sido excelentes socios”. No obstante, también lanzaba una pregunta: “¿cómo puede ser una decisión puramente financiera si The Late Show es el número uno en audiencias?”

El humorista dijo que “alguien de la cadena” siguió su “cortés comunicado de prensa” anunciando la cancelación de su programa con una “educada filtración anónima” al New York Post, el cual informaba que The Late Show with Stephen Colbert deja unas pérdidas de entre 40 y 50 millones de dólares.

“Podría vernos perdiendo 24 millones, pero ¿dónde habrá gastado Paramount los otros 16 millones? Ah, sí”, expresaba, en referencia a cómo la matriz de CBS, Paramount Global, pagará esos 16 millones de dólares a Trump para resolver su demanda por la entrevista a Kamala Harris en 60 Minutes, la que señaló el presidente que fue editada engañosamente.

Previamente, la cuenta de Instagram del programa publicó un adelanto del monólogo de Colbert, en el que atacaba al presidente Trump. “Los palos y las piedras pueden rompernos los huesos, pero los excrementos presidenciales nunca podrán hacernos daño”, decía.

Antes de la emisión de este pasado lunes 21 de julio, un grupo de unos 100 manifestantes se congregó alrededor del teatro Ed Sullivan del centro de Manhattan para exigir la dimisión de Trump y pedir que Colbert no sea despedido.