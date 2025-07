Elisa Mouliaá rompe a llorar al hablar de los audios filtrados sobre Errejón: "Se ve claramente que digo la verdad"

Elisa Mouliaá busca defenderse. La actriz está siendo fuertemente cuestionada después de filtrarse unos audios en los que la actriz habría intentado convencer a una testigo, anfitriona de la fiesta en la que ocurrieron los presuntos hechos con Íñigo Errejón, para dar una versión concreta de lo sucedido.

La actriz ha acudido a Y ahora, Sonsoles este martes 22 de julio para defenderse y manifestar públicamente su enfado. La intérprete de Águila Roja y Servir y proteger ha revelado sentirse muy “decepcionada con todo”.

“Lo estoy con el sistema, con el periodismo, con todo”, expresaba visiblemente afectada al inicio de la emisión del magacín vespertino. “No me lo hubiera imaginado nunca y menos mal que no me lo imaginé, porque si no, no hubiera denunciado”, expresaba Mouliaá.

Sonsoles Ónega le preguntaba si se está sintiendo cuestionada. “Completamente”, afirmaba la actriz. La presentadora le preguntó si se arrepentía de haber interpuesto la denuncia contra expolítico de Sumar, quien dimitió de todos sus cargos tras publicarse una serie de testimonios en los que revelaba que se extralimitaba con las mujeres.

“No, no me arrepiento ni lo haré nunca. Me voy a ir a la tumba y voy a descansar completamente en paz. Cualquier persona en mi situación hubiese hecho lo mismo que yo”, afirmaba rotundamente.

Sonsoles Ónega y Elisa Mouliaá en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

No obstante, sí que le reconocía a Ónega que ha tenido momentos de duda durante todo este proceso judicial, que vive ahora otro desagradable episodio. Mouliaá ha asegurado que quiere ir hasta el final en esta causa.

“Se te pasa por la cabeza. Sobre todo, por la tergiversación de absolutamente todo, por la manipulación de la verdad y por el tejemaneje. Gente que no te esperas que te vaya a traicionar, te traiciona”, compartía. “Más allá de lo que le pase a esta persona. La gente que ha estado al lado mío es lo que me duele”, añadía.

Elisa Mouliaá en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

En ese momento, la actriz se ha derrumbado. A lágrima viva, Ónega intentaba consolarla, recordándolo que el plató del magacín “es su casa”. “Es que llevo toda una semana con esto. He intentado hablar con los medios para que publiquen toda la conversación, porque se ve claramente que digo la verdad”, ha argumentado entre lágrimas.

“Han cogido las partes que han querido. Eso es lo que a mí me duele, que se manipule tanto. Al final, estamos sufriendo las mujeres. ¿Quién queda mal? Esto no lo hace bien a absolutamente a nadie. Si quieren contar una parte, que cuenten también la otra. Sólo digo eso. Que haya transparencia absoluta”, expresaba, serenándose poco a poco.

“Que no lo hagan para intentar blanquear al que tiene más poder o por los planes que quisieran tener con esta persona después de que dimitiera. Que intenten hacer las cosas con rigor, honestidad y respeto”, concluía.