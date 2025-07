Lucas, ganador de 'La Voz Kids', muy sincero ante Sonsoles: "Ha sido un logro, pensaba que no lo iba a conseguir"

Con tan solo ocho años, Lucas Paulano ha hecho historia en la televisión española al convertirse en el ganador más joven de La Voz Kids.

Su conmovedora interpretación del clásico Algo de mí, de Camilo Sesto, no solo emocionó al jurado, sino que conquistó por completo al público.

Con una voz y actuación inolvidables sobre el escenario, este pequeño talento de Jaén logró lo que muchos sueñan durante años: ganarse el corazón de toda España.

Tras doce galas llenas de talento, emoción y momentos inolvidables, la gran final del talent show más visto de Antena 3 no fue tarea fácil.

Los ocho finalistas lo dieron todo sobre el escenario, dispuestos a llevarse la victoria. Pero fue Lucas quien finalmente se alzó con el triunfo.

Así, no solo se convirtió en el ganador de la décima edición del programa, sino que también dio a Manuel Turizo su primera victoria como coach en la versión infantil del formato.

Después de la final, Lucas se sentó en el plató de Antena 3 para conversar con Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles, donde revivió el que, hasta ahora, ha sido uno de los días más importantes de su vida.

"¿Has bajado ya de la nube del éxito y aterrizado en la Tierra?", le preguntó la periodista. Lucas se mostró tímido, pero, con una sonrisa en su rostro, respondió: "Menos mal porque siempre estaba callado, no podía decir nada", en alusión al secreto que tuvo que guardar tras la grabación del programa.

Ónega no tardó en destacar el esfuerzo del pequeño: "Ganar La Voz Kids tiene un meritazo", subrayó. Y es que semana tras semana, Lucas tuvo que superarse para impresionar tanto al público como al exigente jurado.

Lucas y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

La periodista quiso profundizar aún más en su vivencia: "¿Qué ha supuesto para ti ganar este concurso?", preguntó. "Ha sido un logro maravilloso que nunca voy a olvidar", confesó el pequeño con emoción.

"¿Soñabas con este momento?", volvió a preguntar Ónega. Lucas no se anduvo con rodeos: "No, pensaba que no lo iba a ganar", dijo con total honestidad.

Durante la entrevista, también reveló uno de sus secretos más entrañables: "Canto mucho en la ducha", admitió, y añadió que suele interpretar canciones de Rocío Dúrcal, una de sus artistas favoritas.

Y aunque su carrera como cantante apenas empieza, Lucas ya tiene claro su próximo paso: formarse musicalmente para seguir creciendo en el mundo de la música. Su pasión viene de casa, ya que su padre, además de ser músico, ha sido siempre su gran referente, así lo confesó durante el programa de hoy.