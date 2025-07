Dani Mateo sentencia al futbolista Chicharito tras lanzar un mensaje contra las mujeres: "Hay que estar muy desubicado"

El mensaje del futbolista Javier Chicharito Hernández sobre el fracaso de las mujeres y su intención de erradicar la masculinidad ha llegado al programa de Zapeando. Maya Pixelskaya ha sido la encargada de presentar el vídeo que ha desatado la polémica.

"Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando... Sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros, los hombres", expresaba el mexicano en sus redes sociales.

Y ahí no terminó su discurso, sino que continuó lamentándose con las siguientes palabras: "Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad. Porque, en ciertos casos del pasado, se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas".

María Gómez no se ha mordido la lengua durante el programa de este lunes en laSexta. La colaboradora, intentando imitar la peculiar postura del futbolista y con un tono irónico, le ha lanzado un mensaje contundente: "Vamos a decirte, con cariño, que las mujeres no estamos tratando de erradicar la energía masculina, sino a los capu... como tú. Solo a esos".

Una respuesta que ha recibido el aplauso del público en el plató y también de sus compañeros de Zapeando, que la han apoyado tajantemente. Maya Pixelskaya ha añadido que "hasta este instante no sabía de la existencia de esta persona y era más feliz. Mucho más feliz que ahora".

Dani Mateo también ha querido pronunciarse, aunque con el humor que lo caracteriza: "María, digamos que lo has llamado capullo porque crees que todavía hay esperanza de que florezca. Pronto será flor". Sin embargo, después de bromear con el asunto, ha expresado su estupor: "Hay que estar muy desubicado".

"Me da que este vídeo lo ha grabado él solo con un trípode y que su pareja, por lo que sea, no ha querido ayudarle en este vídeo", ha añadido el presentador. Junto a los demás colaboradores del programa, Dani Mateo ha asegurado que no sabía "cuál era el plan de lo que estaba haciendo Chicharito".

¿Por qué se ha puesto un póster en la ventana?, ¿por qué todo?, cuestionaba el rostro de laSexta. "Hoy hay que elegir qué da más vergüenza: el póster de Trump o el vídeo de Chicharito", ha concluido.